Gdy wybieramy się na wycieczkę w nowe miejsce, oprócz zabytków chcemy oczywiście zwiedzić muzea. Które są warte odwiedzenia? Gdzie zobaczymy najciekawsze wystawy? Brytyjski magazyn The Guardian postanowił stworzyć listę 12 najlepszych muzeów w Europie. Co ciekawe, w rankingu pojawiła się również polska placówka.

Warszawskie muzeum wśród 12 najlepszych w Europie według The Guardian! Byliście już tam?

Na liście najciekawszych muzeum znalazły się Albert Kahn Museum w Paryżu, Muzeum Motoryzacji i Mody w Maladze, Muzeum Kina w mieście Girona w Hiszpanii, Narodowe Muzeum Islandii w Reykjavíku, Skansen Den Gamley By w Danii, M9 w Wenecji, MAMbo w Bolonii, Dom Muzyki w Wiedniu, Palazzo Massimo w Rzymie, Ethnographic Museum w Pristina w Kosowie oraz Królewski Instytut Nauk Przyrodniczych Belgii w Brukseli.

Wśród wyróżnionych muzeów znalazła się warszawska placówka - Muzeum Neonów. Taki opis tego miejsca widnieje na stronie The Guardian:

" Nietuzinkowe oświetlenie w budynku, który wygląda na opuszczony! Przedsiębiorcy na Zachodzie stosowali neony, by zachęcić klientów do kupna piwa, papierosów, hamburgerów czy seksu. Natomiast w czasie Zimnej Wojny polskie państwo starało się poprzez neony polepszyć humor pracownikom poruszającym się po szarych ulicach. "

Byliście w tym muzeum? Jeśli nie, to niech zdjęcia odwiedzających Was zachęcą, by w najbliższym czasie wybrać się do tego miejsca:

Jest to pierwsze takie muzeum w Polsce. Stała kolekcja składa się z około stu starych neonów. Placówka znajduje się na warszawskiej Pradze.

