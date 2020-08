Bartosz Bielenia gwiazdą "Prime Time" od producentów "Bogów". Są pierwsze zdjęcia

Bartosz Bielenia to ostatnimi gorące nazwisko w naszym kraju. Nic zresztą dziwnego. Młody aktor wykazał się olbrzymim talentem szarżując na pierwszym planie "Bożego Ciała" Jana Komasy. Teraz zagrał w kolejnej produkcji, tym razem od studia Watchout, któremu zawdzięczamy takie hity jak "Bogowie" czy "Sztuka Kochania. Historia Michaliny Wisłockiej".

Bartosz Bielenia w "Prime Time" od producentów "Bogów" - pierwsze zdjęcia

Akcja filmu umiejscowiona została w sylwestra 1999 roku. W czasach, gdy Internet dopiero raczkował, a era YouTube'a i Instagrama miała dopiero nadejść, to telewizja była najważniejszym medium otwierającym drogę do rozpoznawalności. Główny bohater "Prime Time" to niejaki Sebastian, który uzbrojony po uszy wdziera się do studia telewizyjnego i bierze za zakładników prezenterkę oraz ochroniarza. Wypuści ich dopiero, gdy włodarze studia spełnią jego żądanie - pozwolą mu wejść na antenę w momencie najwyższej oglądalności.

Reżyserem filmu jest debiutujący Jakub Piątek, który wraz z Łukaszem Czapskim napisał również scenariusz. W roli głównej wystąpił Bartosz Bielenia, a u jego boku zobaczymy między innymi Magdalenę Popławską, Andrzeja Kłaka, Małgorzatę Hajewską-Krzysztofik i Cezarego Kosińskiego. Premiera "Prime Time" planowana jest na jesień 2021 roku.