Czy wiecie jak naprawdę się nazywają Tom i Jerry? Zagadka została rozwiązana

Jak naprawdę nazywają się Tom i Jerry?

Niedawno Warner Bros. zapowiedziało nową grę Multiversus, która będzie bijatyką korzystającą ze wszystkich postaci związanych z ich markami. Dowiedzieliśmy się, że pojawią się w niej postaci z DC Comics, Scooby'ego Doo, Gry o tron, Zwariowanych melodii, a także Tom i Jerry.

Ten ostatni duet pojawia się jako jedna postać - bijący z zasięgu mag. Twórcy wypuścili grafikę, która pokrótce przedstawia nam te postaci. To jest prawdziwa gratka dla fanów, ponieważ Warner Bros. przypomniał fanom prawdziwe imiona Toma i Jerry'ego, których wiele osób zwyczajnie mogło nie pamiętać lub nawet nie znać.

Postaci, które zadebiutowały w 1940 roku w filmie "Puss Gets the Boot" nazywają się kolejno Thomas Jasper Cat oraz Gerald Jinx Mouse. Trzeba przyznać, że to absolutnie POTĘŻNE imiona. Na potwierdzenie grafika:

Tak jak wspomnieliśmy - grafika jest związana z grą Multiversus, która ma być platformową bijatyką na modłę Super Smash Bros. Całość jest jednym wielkim crossoverem, w którym pojawią się m.in. Superman, Wonder Woman, Batman, Jake i Finn z "Pory na przygodę", czy Arya Stark z "Gry o tron".

Produkcja ma być darmowa i zadebiutuje w 2022 roku. Z wczesnej zapowiedzi wynika, że będzie dostępna na pecety oraz konsole PS4, PS5 i Xboksy.