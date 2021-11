James Gunn zdradził, że dwie gwiazdy "Strażników Galaktyki" nigdy nie odwiedziły planu filmu

Dwie gwiazdy Strażników Galaktyki nigdy nie odwiedziły planu filmu

Chociaż Bradley Cooper i Vin Diesel są kluczowymi postaciami w serii "Strażnicy Galaktyki" i mają dobrą chemię z obsadą produkcji, to gwiazdorzy nigdy nie byli nawet na planie filmów. A tak przynajmniej stwierdził niedawno James Gunn, czyli reżyser/scenarzysta franczyzy, który odpowiedział fanowi na Instagramie.

Cooper i Diesel wcielają się w Szopa Rocketa i w Groota, więc ich cała praca odbywa się w studiu nagraniowym, a nie na planie - tam zastępują ich inni aktorzy. Nie jest to w sumie specjalnie zaskakujące - obaj panowie mają sporo innych rzeczy do roboty, a James Gunn ma też sporo innych gwiazd do dyspozycji, więc ma z kim pracować na planie.

Jak czytamy pod postem Gunna (za The Direct):

Fizycznie Rocketa gra i zawsze będzie grał mój brat, Sean Gunn. Głosu udziela mu Bradley - zarówno Vin, jak i Bradley nigdy nie byli na planie "Strażników".

Niedawno ruszyły zdjęcia do nowej odsłony serii, a Gunn pochwalił się fotką z planu, na której pojawiają się Chris Pratt (Star-Lord), Dave Bautista (Drax), Zoe Saldana (Gamora), Pom Klementieff (Mantis), Karen Gillian (Nebula), Sean Gunn (Kraglin), a także nowy nabytek w obsadzie, Will Poulter (Adam Warlock). Niestety nie znamy szczegółów fabuły produkcji.

"Strażnicy Galaktyki 3" zadebiutują w kinach 5 maja 2023 roku. Wcześniej zobaczymy ich natomiast gościnnie w filmie "Thor: Love and Thunder".