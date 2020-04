Gwiazda "Harry'ego Pottera" zdradziła dalsze losy jednego z bohaterów. Co dalej działo się z postacią?

Świat "Harry'ego Pottera" zamieszkuje wiele barwnych postaci. Zarówno stojących po stronie dobra, jak i zła. Do tej drugiej grupy zalicza się niewątpliwie Lucjusz Malfoy - przedstawiciel uznanego rodu czarodziejów, ojciec Draco Malfoya i wierny sługa Lorda Voldemorta. W filmowych adaptacjach wcielał się w niego Jason Isaacs. Aktor zdradził, co według niego stało się z Lucjuszem po zakończeniu sagi stworzonej przez J.K. Rowling.

"Harry Potter" - co stało się z Lucjuszem Malfoyem?

Isaacs zagrał głowę Malfoyów w pięciu filmach Warner Bros. i po raz ostatni pojawił się w drugiej części "Insygniów Śmierci" z 2011 roku. Fani Śmierciożercy od dawna zastanawiają się, jaki czekał go los po Bitwie o Hogwart. Isaacs potwierdził przypuszczenia. Jego zdaniem Lucjusz Malfoy skończył bardzo marnie.

Aktor w rozmowie z Syfy Wire został zapytany o dalsze losy prawej ręki Voldemorta. Gwiazdor "Harry'ego Pottera" wyjaśnił, że ze względu wierności Czarnemu Panu, przyszłość jego postaci zapewne nie wyglądała zbyt kolorowo.

" Myślę, że po zakończeniu serii Lucjusz stał się cieniem siebie samego. Mógłby się ochronić za pomocą majątku, ponieważ pieniądze zawsze bronią ludzi, ale myślę, że i tak straciłby, jeśli kiedykolwiek w ogóle miał, szacunek swojej żony i syna. Społeczeństwo unikałoby go, a on kuliłby się w swojej rezydencji i zapiłby się przedwcześnie na śmierć. I szczerze mówiąc, zasługiwałby na to. "

Pytanie o losy Lucjusza i jego rodziny są zasadne, bo w przeciwieństwie do książek, Malfoy po przegranej bitwie uciekł wraz z rodziną, prawdopodobnie unikając kary za walkę u boku Voldemorta.

W powieściach Rowling dała do zrozumienia, że los Lucjusza wcale nie musiał być tak okropny, jak nakreślił to Isaacs. Zbrodnie Malfoya i jego syna zostały ułaskawione ze względu na współpracę z Ministerstwem Magii. Narcyzie z kolei wybaczono, ponieważ ocaliła życie Harry'ego Pottera. Niewykluczone jednak, że do końca życia musiał się borykać z piętnem Śmierciożercy. Być może w przyszłości J.K. Rowling zdradzi informacje na temat dalszych losów Lucjusza Malfoya.

