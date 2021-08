Jason Momoa jest takim fanem "Diuny", że chciałby zobaczyć 6-godzinną wersję filmu

Diuna - Jason Momoa chciałby zobaczyć reżyserską wersję filmu

"Diuna" Franka Herberta to jedna z najbardziej docenianych powieści sci-fi w historii. Do tego jest to dzieło bardzo ambitne, przez co filmowa adaptacja od lat jest zmorą dla filmowców. Ostatnio swoich sił z "Diuną" spróbował Denis Villeneuve, który wyjaśnił lata temu, że jego film skupi się na pierwszej połowie opowieści o Atrydzie. Wygląda na to, że jego wizja jest na tyle atrakcyjna, że jeden z gwiazdorów już się nie może doczekać zanurzenia w ten świat.

Jason Momoa stwierdził niedawno, że jego marzeniem jest zobaczenie 6-godzinnej wersji filmu "Diuna". Aktor udzielił wywiadu dla The New York Times, twierdząc, że czym film będzie dłuższy, tym lepiej.

To był kozacki film. Wiesz, co oni muszą zrobić? Zrobić długą, 6-godzinną wersję filmu o pierwszej połowie. Zobaczmy ten film jak serial telewizyjny, wtedy kiedy będę chciał. Mam ochotę zobaczyć całą wizję Denisa, nie chcę, żeby ją jakoś zmienili.

Biorąc pod uwagę fakt, że niedawno Momoa walczył o wypuszczenie "Ligi Sprawiedliwości Zacka Snydera", niektórzy fani mogą być zaniepokojeni słowami aktora przed premierą "Diuny". Zwłaszcza, że przecież obydwa filmy były robiony na zlecenie wytwórni Warner Bros. Wierzymy jednak, że atmosfera wokół obydwóch filmów jest skrajnie inna i to sam Villeneuve ograniczał czas trwania produkcji, a nie był to nałożony odgórnie nakaz.

Najnowsza produkcja Warner Bros. trafi do kin już 22 października 2021 roku. Za scenariusz nowej adaptacji odpowiadają Jon Spaihts, Villeneuve i Eric Roth. Muzykę skomponował sam Hans Zimmer.

W rolach głównych wystąpili: Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgard, Dave Bautista, Stephen McKinley Henderson, Zendaya, Chang Chen, Sharon Duncan-Brewster, Charlotte Rampling, Jason Momoa oraz Javier Bardem.