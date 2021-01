Paul Bettany zdradził, że Vision miał się pojawić w "Avengers: Endgame". Czemu do tego nie doszło?

Fani filmów Marvela byli przekonani o tym, że w "Avengers: Endgame" Vision wróci do życia. Aktor Paul Bettany potwierdził, że początkowo miało tak być. Finalnie jednak twórcy nie zdecydowali się na ten krok. Jak miała wyglądać niewykorzystana scena po napisach?

"Avegers: Endgame" - scena po napisach z Visionem

Grany przez Paula Bettany'ego Vision, był jednym z drugoplanowych ulubieńców widzów produkcji MCU. Stworzony przez Ultrona syntezoid wyrwał się spod wpływu swojego stwórcy i dołączył do Avengers, by z czasem wzajemnością zakochać się w Scarlet Witch. Niestety ich miłość nie trwała długo, bo Vision został zgładzony przez Thanosa w filmie "Avengers: Infinity War".

Fani nie przejmowali się jego śmiercią, bowiem liczyli, że jako robot z pewnością powróci w "Avenger: Endgame". Vision był więc pierwszy w kolejce do zmartwychwstania. Widzowie byli przekonani, że syntezoid zostanie odbudowany. Tak się jednak nie stało. Heros powrócił jednak w serialu "WandaVision".

Z okazji premiery dwóch odcinków pierwszej serialowej produkcji MCU, Elizabeth Olsen i Paul Bettany byli gośćmi portalu IMDb. Częścią wywiadu był segment "Ask Each Other Anything", w którym odtwórca Visiona zdradził, że czwarta część "Avengers" niemal doczekała się sceny po napisach. Syntezoid miał w niej grać główną rolę. Szef MCU - Kevin Feige postanowił jednak odrzucić ten pomysł.

W pewnym momencie miała pojawić się scena, w której [Wanda] otworzyła coś w rodzaju szuflady z torbami na zwłoki i etykieta jednej z nich głosiła "Vision". Kevin trochę o tym ze mną rozmawiał i powiedział: "Muszę wywalić tę scenę".

Nadal nie wiadomo więc, czy Vision powróci w przyszłości do MCU.

"WandaVison" - kiedy premiera kolejnego odcinka?

Na razie obecność Visiona w świecie filmów Marvela nie została do końca wyjaśniona. Widzowie uważają, że "WandaVision" rozgrywa się w głowie głównej bohaterki, albo w stworzonej przez nią alternatywnej rzeczywistości, która powstała na skutek żałoby po swoim ukochanym. Oznacza to, że serialowy Vision jest jedynie wytworem mocy Scarlet Witch. Czy rzeczywiście tak jest?

Być może poszlaki wskazujące rozwiązanie tej zagadki pojawią się w trzecim odcinku serialu "WandaVision", który zadebiutuje już 22 stycznia 2021 roku na platformie Disney+. Serwis nadal nie jest dostępny w Polsce, więc na oficjalną premierę w naszym kraju, trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. W produkcji reżyserowanej przez Jaca Schaeffera wystąpili Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Randall Park, Kat Dennings, Teyonah Parris i Kathryn Hahn.