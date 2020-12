Amazon Prime Video szykuje zmiany w Polsce. Ile zapłacimy za abonament?

Amazon Prime Video na polskim rynku jest już od 2016 roku, lecz jego popularność nie umywa się do tej, którą cieszą się Netflix czy HBO GO. Nie jest to zresztą żadnym zaskoczeniem. Serwis przez prawie 2 lata umożliwiał wprawdzie dostęp do swojej biblioteki, ale polski interfejs wprowadził dopiero w drugiej połowie 2018 roku. W połączeniu z promocjami dla użytkowników sieci komórkowych T-Mobile czy Play, był to pierwszy poważny krok w stronę zdobycia serc widzów znad Wisły. Wielu z nich wciąż odstraszała jednak płatność w euro. Teraz nie będzie to już przeszkodą.

Amazon Prime Video uruchomił płatność w złotówkach

Amazon poczynił kolejny ukłon w stronę polskich użytkowników i z końcem 2020 roku uruchomił płatność w złotówkach. Od teraz nie musimy już liczyć na korzystne przewalutowanie, płacąc za abonament 5,99 euro. Miesięczna subskrypcja Amazon Prime Video kosztuje 25,99 zł.

Fot. screen ze strony primevideo.com

Taka cena w polskiej walucie powinna skusić nowych widzów. Jest bardzo zbliżona do tej oferowanej przez HBO GO i o wiele niższa od podstawowego planu Netfliksa. Dodatkowo Amazon Prime Video oferuje darmowy okres próbny, z którego można korzystać przez 7 dni. Serwis można oglądać jednocześnie na 3 urządzeniach, jednak nie założymy sobie osobnych kont, jak w przypadku Netfliksa.

Filmy i seriale na Amazon Prime Video

Oferta Amazon Prime Video obejmuje ponad 1000 filmów i seriali, z których większość jest dostępna z polskim lektorem lub napisami. Wśród najciekawszych produkcji oryginalnych serwisu należy wymienić "The Boys" uznany za najlepszy serial 2020 roku, "Tom Clancy's Jack Ryan" z Johnem Krasinskim w roli głównej, nagrodzoną trzema Złotymi Globami "Wspaniałą Panią Maisel", popularne "Fleabag", "Star Trek: Picard" czy "Hunters" z Alem Pacino. Na platformie znajdziemy też mnóstwo popularnych filmów i seriali na licencji (m.in. "Mad Men" i "The Office"). A już w 2021 zadebiutuje czarny koń serwisu - serial "Władca Pierścieni".

Wprowadzenie płatności w złotówkach może okazać się prawdziwym przełomem dla Amazon Prime Video na naszym rynku. Polacy chcą oglądać produkcje Amazona (o czym świadczy chociażby lista najchętniej piraconych seriali 2020), jednak nikły marketing serwisu w Polsce czyni go niewidzialnym, a konieczność płacenia w obcej walucie dodatkowo zniechęcała tych, którzy o nim wiedzieli. Z nowym rokiem wszystko może się zmienić. Czekamy z niecierpliwością na kolejne kroki i premiery Amazon Prime Video w Polsce.