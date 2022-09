"Andor" - nowy serial Star Wars już zadebiutował na Disney+. Czy warto go obejrzeć?

Andor - nowy serial ze świata Star Wars jest już dostępny

"Andor" jest jednocześnie prequelem i spin-offem filmu "Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie", który pokazywał zakulisowe działania grupy partyzantów walczących z Imperium tuż przed wydarzeniami z "Nowej nadziei". Twórcy uniwersum Star Wars uznali, że warto poszerzyć ten wątek, wyjaśniając skąd wziął się jeden z głównych bohaterów filmu - tytułowy Cassian Andor grany przez Diego Lunę.

Jest to już 4. aktorski serial ze świata "Gwiezdnych wojen" - po ciepło przyjętym "Mandalorianie" i średnich produkcjach "Księga Boby Fetta" i "Obi-Wan Kenobi", Disney próbuje wrócić do wysokiej formy prezentowanej przez wspomnianą opowieść o Mando i Grogu. Wygląda na to, że im się to udało, bo "Andor" zdobywa wysokie oceny od recenzentów. W tym momencie ma 87% "świeżości" na Rotten Tomatoes, co jest wynikiem dobrym, zwłaszcza, że policzono już ponad 200 recenzji serialu.

Recenzenci zwracają głównie uwagę na to, jak bardzo "Andor" różni się od poprzednich seriali Disneya - jest nagrywany za pomocą innych technologii, jego akcja rozgrywa się w innej erze, niż "Mando" i "Boba Fett", dzięki czemu ma zupełnie inny klimat, niż opisywane produkcje - jest bardziej mroczny, znacznie poważniejszy i nieoczywisty, a także nie cierpi z na siłę wpychanego fan-service'u, smaczków i nawiązywania do przeszłości.

W związku z opóźnieniem premiery serialu "Andor", 21 września 2022 roku na Disney+ trafiły już aż trzy pierwsze odcinki produkcji. Kolejne będą się pojawiały co środę. 1. sezon składa się z 12 epizodów.

Za reżyserię odpowiadają Toby Haynes, Ben Caron, Susanna White oraz Tony Gilroy, który jest również scenarzystą serialu obok Beau Willimona, Dana Gilroya i Stephena Schiffa. W rolach głównych wystąpili Diego Luna, Genevieve O'Reilly, Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Denise Gough, Kyle Soller i Fiona Shaw.