Nowa bajka Disneya pokazała transseksualnego mężczyznę z okresem i ludzie się rozwścieczyli

Baymax! - w serialu pojawia się transseksualny mężczyzna, który przechodzi okres

Serial "Baymax!" dostępny na Disney+ rozwścieczył pewnego dziennikarza i filmowca, który postanowił podzielić się swoimi przemyśleniami na Twitterze. Wygląda na to, że zgodziło się z nim sporo osób - post ma ponad 37 tysięcy polubień, a wideo obejrzano 4,6 miliona razy. Jaki był powód tego zamieszania?

Ano powód był taki, że we fragmencie serialu pojawił się w nim przedstawiciel społeczności LGBTQ+, a także pokazano produkty związane z miesiączką. Nie jest to właściwie żadne novum w świecie Disneya - w nowych filmach studia Pixar "To nie wypanda" i "Buzz Astral" mieliśmy do czynienia między innymi z produktami menstruacyjnymi i rodziną dwóch lesbijek.

Trzeci odcinek "Baymaxa!" nie przypadł do gustu wszystkim odbiorcom, ponieważ tytułowy robot udaje się w nim na zakupy dla nastolatki, która prosi go o produkty menstruacyjne. W odcinku pojawia się również transseksualny mężczyzna, który poleca tytułowemu bohaterowi podpaski, których używa on sam.

Temat "przeprojektowania dyskursu na temat seksualności dzieci" i "promowanie" transseksualności - to najbardziej "zabolało" wspomnianego powyżej dziennikarza/filmowca Christopher F. Rufo:

Na szczęście negatywnych głosów było mało i reakcje były raczej pozytywne. "Baymax!" otrzymał więc poparcie ze strony internautów, którzy cieszą się, że takie tematy jak menstruacja czy transseksualizm zostały poruszone w serialu dla dzieci.

Inni zwrócili uwagę na edukacyjny aspekt bajki - ta w końcu pozwala się oswoić ze zjawiskami, które jak widzicie wywołują bardzo emocjonalne reakcje nawet u dorosłych i (często) wykształconych ludzi. Poza tym: Baymax jest robotem medycznym i w tym odcinku robi to, do czego został stworzony, czyli pomaga potrzebującym opieki zdrowotnej.

Pierwszy sezon animacji zadebiutował na Disney+ 29 czerwca 2022 roku. Składa się z 6 kilkunastominutowych odcinków.