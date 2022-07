W 4. sezonie "Stranger Things" wystąpił Polak. Kim jest Marcin Harasimowicz i kogo zagrał?

Serial "Stranger Things" od premiery w 2016 r. jest globalnego fenomenem, który zdobył ponad 65 nagród i 175 nominacji do nagród. 1 lipca 2022 zadebiutowały 2 finałowe odcinki 4. sezonu serialu. Okazuje się, że w produkcji pojawił się polski aktor, który przez ostatnie lata zagrał w wielu amerykańskich produkcjach. Kim jest Marcin Harasimowicz, którego możemy zobaczyć w 4. sezonie "Stranger Things"?

Marcin Harasimowicz ma 44 lata i pochodzi z Wrocławia. Wcześniej pracował jako dziennikarz sportowy, ale po 30-stce postanowił spróbować swoich sił w Hollywood. Przyjął pseudonim Martin Harris, by nie ograniczać się tylko do ról Rosjan. Z powodu jego urody aktor często grał Niemców i Skandynawów.

Polak otrzymał rolę w "Stranger Things" i możemy go zobaczyć w roli współwięźnia komendanta Joma Hoppera w trzech odcinkach najnowszego sezonu serialu. W rozmowie w Dzień Dobry TVN opowiedział, jak udało mu się zdobyć angaż w produkcji Netfliksa:

Moja droga do „Stranger Things” to był długi proces. Nagrywałem castingi przez 4 lata, m.in. do roli Olega. Widocznie w końcu się spodobałem i uznali, że warto mnie ściągnąć i dali mi rolę. Te większe przypadły aktorom z nazwiskiem, ale jednak zagrałem w aż trzech odcinkach.