"W głębi lasu" - Harlan Coben skomentował polski serial Netfliksa

Platforma Netflix jakiś czas temu rozpoczęła współpracę ze znanym amerykańskim pisarzem Harlanem Cobenem. Najnowsza adaptacja jego twórczości to "W głębi lasu" - kolejna polska produkcja serwisu. Co autor kryminałów sądzi na temat serialu?

Książki Harlana Cobena to znane na całym świecie bestsellery. Pisarz cieszy się ogromną popularnością również w Polsce. Między innymi z tego powodu Netflix postanowił, że jedną z adaptacji powierzy polskim twórcom.

Za serial odpowiadają Leszek Dawid ("Jesteś Bogiem") i Bartek Konopka ("Królik po berlińsku"). W rolach głównych wystąpili Agnieszka Grochowska i Grzegorz Damięcki. Coben rozmawiał o "W głębi lasu" z wieloma polskimi mediami, między innymi z "Gazetą Wyborczą". Co sądzi o nowym serialu Netfliksa?

To zabrzmi jak czcza gadanina, żeby odbiorcom w tym czy innym kraju było miło, ale najbardziej zaskoczył mnie w tym wszystkim wysoki poziom produkcji. Polska ekipa zaimponowała mi pietyzmem w podejściu do detali. Te kostiumy, casting, zdjęcia! Czy oglądając sceny na letnim obozie dla młodzieży, nie poczuła się pani, jakby wehikuł czasu przeniósł ją w sam środek lat 90., do czasu, gdy byliśmy młodzi i pełni nadziei? We mnie wzbudziło to wręcz gorycz, że to było tak dawno i nie wróci! Oglądałem i nie mogłem się doczekać następnej sceny, następnego odcinka. Widziałem chyba ze 30 wersji finałowej sceny, a mimo to wciąż mam dreszcze, kiedy o niej myślę. "

Pisarz skomentował również grę aktorską Damięckiego i Grochowskiej.

Z racji tego, że serial "W głębi lasu" to polska adaptacja powieści Cobena, pojawiło się w niej kilka wątków nieobecnych w oryginale. Jednym z nich jest antysemityzm. W rozmowie z WP.pl pisarz skomentował odstępstwa od swojej książki.

"

Jest to coś, co zawsze chcę osiągnąć, robiąc show w innym kraju. Jestem jak niezależny autor piosenek. Napisałem hit, a teraz proszę polski zespół, żeby zrobił cover. Nie chcę, żeby brzmiał identycznie. To ma być moja piosenka, ale żeby opierała się na polskiej kulturze, polskim punkcie widzenia. Chcę, żeby to się połączyło i stworzyło coś silniejszego. Myślę, że im się to udało. (...) W książce tego [antysemityzmu - przyp.red.] nie było. To dołożyła polska ekipa i obsada. Nie znałem specyfiki lat 90. w Polsce. Potem to było zrozumiałe, podobało mi się, jak potoczyła się ta historia i zgodziłem się na to. "