AC/DC dołączyło do elitarnego grona. Ich hit ma ponad miliard wyświetleń na YouTubie

AC/DC dołączyło do rockowych zespołów, które doczekały się ponad miliarda wyświetleń wideo na YouTube. Który hit przypadł fanom do gustu najbardziej?

AC/DC z miliardem wyświetleń klipu na YouTube

W branży muzycznej funkcjonuje nazwa "Billion Views Club". Do klubu należą artyści, których klipy przekroczyły miliard wyświetleń w YouTube. Zwykle trudno doszukać się w gronie szczęśliwców artystów rockowych, o cięższych metalowych brzmieniach nie wspominając.

Na szczycie listy najchętniej oglądanych klipów znajduje się za to piosenka dedykowana najmłodszym - "Baby Shark Dance", a drugie miejsce zajmuje wakacyjny hit "Despacito" Luisa Fonsiego.

Nie mniej, istnieją jednak zespoły rockowe, które osiągnęły ogromny sukces i przebiły magiczną barierę miliarda wyświetleń - tutaj znajdziemy m.in. System of a Down, Linkin Park, czy teraz także AC/DC i ich kultowe "Thunderstruck". Gratulujemy serdecznie tego wyniku i przypominamy hicior:

Oglądaj

AC/DC zostało wprowadzone do Rock and Roll Hall of Fame w 2003. Zespół zdobył także swoją pierwszą nagrodę Grammy w kategorii "Najlepszy występ hardrockowy" dla "War Machine" w 2010. Założony w 1973 zespół wciąż wyprzedaje stadiony na kilku kontynentach, sprzedaje miliony albumów rocznie i może pochwalić się liczonymi w miliardach streamami.

Dyskografię zespołu zamyka 17. w karierze album "PWR UP", który ukazał się 13 listopada 2020 roku.