Śmierć Andy'ego Fletchera z Depeche Mode poruszyła cały muzyczny świat. Muzyk odszedł 26 maja 2022 w wieku 60 lat i na początku nie wyjaśniono, co dokładnie się wydarzyło. W oświadczeniu zespołu jedynie wyczytaliśmy, że Fletcher zmarł z przyczyn naturalnych. W końcu, prawie miesiąc później, Depeche Mode podał oficjalną przyczynę śmierci.

Zespół Depeche Mode podzielił się zdjęciem Andy'ego Fletchera i podziękował fanom za wsparcie. Jak podaje portal radiozet.pl, kapela podzieliła się wynikami badań lekarzy sądowych, za zgodą rodziny:

We wpisie Depeche Mode napisał również:

Chcielibyśmy poświęcić moment na to, aby docenić ogrom miłości, który okazaliście Andy'emu przez ostatnie tygodnie. To niesamowite móc widzieć wszystkie wasze zdjęcia, czytać wpisy i widzieć, jak wiele znaczył dla was Andy. Jak się pewnie domyślacie, to były dziwne, smutne i dezorientujące tygodnie dla nas wszystkich. Ale widzieliśmy i czuliśmy waszą miłość i wsparcie, wiemy, że rodzina Andy'ego też to czuła.