16 września 2022 ukaże się nowy albumu Behemotha zatytułowany "Opvs Contra Natvram", będzie to dwunasta studyjna płyta zespołu. Dziś ma swoją premierę czwarty singiel – utwór zatytułowany "Thy Becoming Eternal", który jest określany jako jeden z najbardziej "wściekłych" singli w karierze Behemoth. Zobaczcie, jak prezentuje się animowany teledysk do nowej piosenki zespołu.

Behemoth z kolejnym singlem. Posłuchaj "Thy Becoming Eternal" [WIDEO]

Frontman Behemoth, Adam Nergal Darski mówi o nowej kompozycji:

Oto nasza nowa propozycja z „Opvs Contra Natvram” – „Thy Becoming Eternal”. Jak zwykle staramy się żeby wszystko brzmiało i wyglądało świeżo! Film został wyprodukowany przez utalentowanego japońskiego animatora, Rubena Fro, który stworzył ten epicki krajobraz jako tło podróży dla naszego wojownika. Sam utwór to szybka i wściekła bestia z bombastycznym zakończeniem - zdecydowanie jedna z najbardziej intensywnych kompozycji w całym katalogu Behemoth. Dajcie znać, czy się zgadzacie!

Album został wyprodukowany przez Behemotha, a obowiązku inżyniera dźwięku podjął się uznany producent między innymi Meshuggah, Dimmu Borgir i In Flames, Daniel Bergstrand. Miks to dzieło Joe Barresiego, którego CV obejmuje współpracę m.in. z Queens of the Stone Age, Nine Inch Nails, Alice In Chains i Tool. Joe został wybrany ze względu na swoją niezwykłą umiejętność zachowania organicznego charakteru i tożsamości nagrań studyjnych.

Behemoth "Opvs Contra Natvram": Tracklista

Post-God Nirvana Malaria Vvlgata The Deathless Sun Ov My Herculean Exile Neo-Spartacvs Disinheritance Off To War! Once Upon A Pale Horse Thy Becoming Eternal Versvs Christvs

Trasa koncertowa Behemoth, nazwana „North American Siege”, w towarzystwie Arch Enemy, Carcass i Unto Others odniosła niesamowity sukces w Ameryce. Europejska część tej trasy rozpocznie się w Dublinie, w Irlandii, już 27 września, a zakończy się 6 listopada w Oslo. 19 października zespoły wystąpią w katowickim Spodku. Latem zespół wystąpił na największych festiwalach europejskich.