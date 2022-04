Nergal lubi prowokować i co rusz na jego social mediach pojawiają się zdjęcia, które wywołują burzę w sieci. Wrzucając swój ostatni post nawiązał do Bruce'a Willisa, co nie spodobało się wielu fanom. Przypomnijmy, że aktor postanowił przejść na emeryturę z powodu problemów zdrowotnych. Willis cierpi na afazję, która powoduje problemy z mówieniem.

Nergal żartuje z choroby Bruce'a Willisa? Fani są oburzeni [ZDJĘCIE]

Lider Behemotha wrzucił na Instagrama swoje zdjęcie, gdzie chwali się nową fryzurą - muzyk teraz jest łysy. Nie byłoby w tym nic specjalnego, gdyby nie opis pod zdjęciem nawiązujący do Bruce'a Willisa. Nergal napisał:

Chyba powinienem podziękować matce za to, że nie upuściła mnie, gdy wypluwała tę głowę ze swojego łona, co nie? Wuce Brullis... Ehm, Bruce Willis, tryb włączony.

Przestawienie liter może nawiązywać do osób cierpiących na afazję - mylą one słowa oraz litery, mają problemy z komunikacją. Nie wszystkim fanom spodobał się taki wpis, pojawiły się komentarze w stylu:

Bóg Cie opuścił? gorszym widokiem od łysej głowy, jest pusta głowa, chociaż niewidoczna gołym okiem.

Oczywiście część internautów skupiła się na ocenie nowej fryzury Nergala. Pojawiły się również nawiązania do żony Willa Smitha, która z powodu choroby jest łysa.