Czy Sting zagra dla TVP? Jest oficjalne oświadczenie

31 marca 2022 odbędzie się gala Wiktorów, która będzie transmitowana przez TVP1. Na wydarzeniu ma wystąpić Sting, co zbulwersowało wielu dziennikarzy, którzy zaapelowali do muzyka, by zrezygnował z występu. Wytwórnia Universal opublikowała oświadczenie w tej sprawie. Czy Sting zagra na imprezie TVP?

Afera z występem Stinga w TVP. Jest oficjalne oświadczenie

Wytwórnia Universal Music Polska wydała oświadczenie w sprawie koncertu Stinga:

Sting nie wystąpi na gali rozdania Wiktorów 31 marca, wbrew wcześniejszym planom. Sting koncentruje się na wyczekiwanej przez fanów trasie koncertowej „My Songs”, przełożonej z powodu pandemii, oraz premierze singla charytatywnego „Russians (Guitar/Cello Version)”, z którego zysk netto wesprze organizację charytatywną Help Ukraine Center. Środki zostaną przekazane poprzez niemiecką fundację charytatywną Ernst Prost „People For Peace – Peace for People”.

Sprawę występu Stinga skomentował na początku dziennikarz Mariusz Szczygieł, który podkreślił, że TVP uderza w demokratyczną opozycję, popiera odebranie praw kobietom i osobom LGBT. Pod apelem dziennikarza, by Sting zrezygnował z występu, podpisali się również Maciej Orłoś oraz Kinga Rusin, która udostępniła treść apelu do muzyka w języku angielskim, by wysyłać go na profil artysty.