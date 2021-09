Kultowy "Depeche Mode 101" ukaże się z wcześniej niepublikowanym materiałem. Kiedy premiera?

Ta wiadomość ucieszy niejednego fana Depeche Mode! Zespół ogłosił premierę filmu dokumentalnego i koncertu „Depeche Mode 101” z niepublikowanymi wcześniej materiałami. Kiedy ukaże się to wydawnictwo?

Był to sto pierwszy koncert w ramach światowej trasy „Music For The Masses”, który odbył się 18 czerwca 1988 roku na stadionie Rose Bowl w Pasadenie. 3 grudnia 2021 ukaże się nowa wersja „101”, dostępna w specjalnym boxie 2 CD + 2 DVD + 1 BLU-RAY, oraz oddzielnie 1 BLU-RAY oraz 2 DVD.

Przełomowy film dokumentalny „101” został wyreżyserowany przez team D.A. Pennebaker oraz Chris Hegedus, w kreatywnej współpracy z członkami zespołu Depeche Mode. To właśnie oni byli odpowiedzialni za zorganizowanie specjalnego konkursu dla swoich fanów, w którym główną nagrodą była możliwość wystąpienia w tym filmie. Była to niesamowita akcja specjalna, kiedy zwycięzcy konkursu podróżowali po Ameryce, aby wziąć udział w przełomowym koncercie Depeche Mode na Rose Bowl.

Nowe wydanie filmu „101” zostało odświeżone do jakości 4K przy użyciu oryginalnych taśm filmowych, aby stworzyć zupełnie nowe wrażenia wizualne. Wydanie Blu-Ray zawiera niepublikowane wcześniej bonusowe wykonania „A Question of Lust”, „Sacred”, „Something To Do” oraz promocyjne video „Everything Counts”.

Fot. materiały prasowe Sony Music Polska

Ekskluzywny box zawierający 2 CD + 2 DVD + 1 BLU-RAY został wzbogacony o 48-stronicową książeczkę, plakat promujący trasę, 16-stronicowy album ze zdjęciami holenderskiego fotografa Antona Corbijna – „Photo Mode”. Dodatkowo w zestawie znalazła się karta ze specjalnym kodem umożliwiającym pobranie filmu, materiałów dodatkowych w jakości 4K oraz 24-bitowego audio.