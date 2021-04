Gojira przygotowuje się do wydania albumu i udostępniła nowy kawałek zapowiadający to wydawnictwo. Płyta "Fortitude" ukaże się już niebawem, bo 30 kwietnia 2021. Dotychczas poznaliśmy m.in. singiel "Amazonia", do którego powstało poruszające wideo pokazuje tradycje rdzennych plemion Amazonii, które musiały zmierzyć się z ogromną tragedią. Tym razem otrzymaliśmy nowy kawałek bez klipu. Jak brzmi "Into the Storm"?

Gojira z nowym utworem "Into the Storm" z płyty "Fortitude". To najcięższy z dotychczasowych singli kapeli

Nie możecie się już doczekać nowej płyty grupy Gojira? Całe szczęście zespół co rusz podrzuca nowe utwory, a singiel "Into the Storm" jest najcięższym z dotychczasowych kawałków, które poznaliśmy. Zresztą przekonacie się na własne uszy:

Oglądaj

Gojira "Fortitude": Tracklista

Born For One Thing Amazonia Another World Hold On New Found Fortitude The Chant Sphinx Into The Storm The Trails Grind

Materiał na nadchodzący album kapeli powstał jeszcze przed wybuchem pandemii koronawirusa. Perkusista Mario Duplantier w rozmowie z telewizją Kaaos TV wyznał: