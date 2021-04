16 kwietnia 2021 ukazał się drugi album Grety Van Fleet zatytułowany "The Battle at Garden’s Gate". Płytę można już przesłuchać w serwisach cyfrowych. Na krążku usłyszymy instrumenty smyczkowe, orkiestrę i piosenki są rozbudowane. Czy płyta spodoba się fanom formacji?

Greta Van Fleet wydała album "The Battle at Garden's Gate". Posłuchaj nowej płyty kapeli

Greta Van Fleet konsekwentnie przełamuje granice i stawia sobie poprzeczkę coraz wyżej. Sam Kiszka tak wypowiedział się na temat nowej płyty:

„The Battle at Garden’s Gate” opowiada o nadziei i pokonywaniu trudności, z jakimi musi zmierzyć się ludzkość. Żyjemy w świecie rządzonym przez bezkarne instytucje, a ten album to przypomnienie, że musimy przerywać zmowę milczenia śpiewem.

Zespół przebył naprawdę długą drogę, od pierwszych koncertów w podejrzanych barach w Detroit czy Saginaw, do headlinerskich koncertów na pięciu kontynentach, na które sprzedano ponad milion biletów w zaledwie trzy lata. Jak to wszystko wpłynęło na brzmienie Grety Van Fleet? Przekonajcie się na własne uszy:

W ramach promocji wydawnictwa, zespół pojawił się w programie "Jimmy Kimmel Live!", a widzowie mogli usłyszeć singiel "Heat Above":

Oglądaj

Zespół Greta Van Fleet powstał w 2012 we Frankenmuth w stanie Michigan. Kapelę tworzy trójka braci: Josh Kiszka (wokalista), Jake Kiszka (gitara), Sam Kiszka (bas, klawisze) oraz Danny Wagner (perkusja). Debiutancki singiel "Highway Tune" ukazał się w 2017 roku i narobił sporo zamieszania w rockowych kręgach. W 2019 formacja otrzymała Grammy za najlepszy album rockowy – "From the Fires". Pełnowymiarowy debiut "Anthem of the Peaceful Army" z 2018 zadebiutował na szczycie list sprzedaży. Muzycy przeprowadzili się z Michigan do Nashville.