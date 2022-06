Iga Świątek zdradziła tajemnice swojego sukcesu: "słuchałam Led Zeppelin"

Iga Świątek o przepisie na sukces: słuchałam Led Zeppelin

Świątek właśnie wyrównała rekord 34 zwycięstw z rzędu, który wcześniej w XXI wieku należał jedynie do Sereny Williams, ale dla młodej tenisistki to po prostu kolejny dzień na korcie. Polka wyjaśniła po awansie do finału Rolanda Garrosa, że stara się nie myśleć o randze kolejnych meczów, bo to zwyczajnie za bardzo by ją to stresowało.

Jak podaje TVP Sport, nie jest to jedyny sposób na jej sukces - Iga Świątek przed meczami na korcie słucha dużo muzyki, a akurat tak się stało, że przed półfinałem RG w słuchawkach miała Led Zeppelin. Umówmy się - jako portal zajmujący się muzyką rockową musieliśmy o tym napisać. To czołowa postać polskiej sceny sportowej, która słucha rocka. Chyba sami rozumiecie?

Staram się podchodzić do każdego meczu tak samo. Nie mogę myśleć, że to najważniejsze starcie w sezonie, bo będę bardziej spięta. Słucham muzyki, gdy wchodzę na kort. Dziś słuchałam Led Zeppelin.

Tenisistka nie ukrywała też, że muzyka to tylko połowa klucza do sukcesu - ważne jest również wsparcie ze strony kibiców na miejscu, do czego Świątek nadal się jeszcze przyzwyczaja:

Łatwiej grać z takim wsparciem kibiców. Ono ciągle jest to dla mnie zaskakujące, bo kiedy zaczęłam grać w WTA, była pandemia i grano bez publiki. Cieszę się, że fani mnie wspierają. Dla mnie to wciąż nowe doświadczenie.

Cóż, my życzymy dalszych sukcesów w karierze i polecamy odpalić Gunsów, czy inne AC/DC jako dobry zastrzyk energii przed kolejnymi meczami.