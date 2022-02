30 stycznia 2022 Budka Suflera wystąpiła na finale WOŚP w Legnicy. Na scenie pojawiło się aż 3 wokalistów - Robert Żarczyński, Jacek Kawalec oraz Irena Michalska. Nie wszystkim fanom przypadł do gustu występ aktora Jacka Kawalca, który podczas rozmowy w "Dzień Dobry TVN" wyjaśnił, dlaczego występ nie wypadł najlepiej.

Jacek Kawalec tłumaczy się z nieudanego występu z Budką Suflera: "Wiem, jak poprawić błędy"

Aktor został zaproszony do programu "Dzień Dobry TVN" i w rozmowie z Dorotą Wellman oraz Marcinem Prokopem odniósł się do swojego występu z Budką Suflera. Nagranie z tego koncertu trafiło do sieci i wielu internautom występ się nie spodobał. Jacek Kawalec wyjaśnił, że zdaje sobie sprawę ze swoich błędów, co więcej nie miał wystarczająco czasu na próby z zespołem:

Wiadomo, że koncerty WOŚP rządzą się spontanicznością. Trochę wcisnąłem pedał gazu za mocno, ale wiem, jak poprawić błędy. To był dla mnie rzut na głęboką wodę.

Aktor stwierdził również, że jakość dźwięku była zła i poniosły go emocje, przez co nie zawsze trafiał w nuty, jednak według niego "nie było dramatu".

Budka Suflera ma w planach nagranie nowej płyty z Jackiem Kawalcem. Trafią na nią piosenki, które zostawił Romuald Lipko. Na razie dyskografię Budki Suflera zamyka album "10 lat samotności" nagrany z Felicjanem Andrzejczakiem.