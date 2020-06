Jimi Hendrix zdetronizowany! Oto najlepszy gitarzysta wszech czasów według czytelników brytyjskiego magazynu

Brytyjski magazyn Total Guitar postanowił zaangażować swoich czytelników w plebiscycie na najlepszego gitarzystę wszech czasów. Zazwyczaj w takich konkursach wygrywa Jimi Hendrix i ciężko go zdetronizować. Okazuje się jednak, że jest to możliwe.

Najlepszym gitarzystą wszech czasów okazał się być Brian May. Muzyk Queen zdołał pokonać takich gigantów gitary, jak Eric Clapton, Eddie Van Halen czy Jimmy Page. May podzielił się dobrą wiadomością ze swoimi fanami wyznając, że jest w szoku i kompletnie się tego nie spodziewał.

Oczywiście, jestem mocno poruszony tym, że ludzie mnie tak postrzegają. Jestem świadomy tego, że zaliczam się do czołówki najlepszych gitarzystów pod względem gry technicznej. Myślę, że moja muzyka poruszyła ludzi i jest to bardzo dla mnie ważne. Nigdy nie będę twierdził, że jestem świetnym wirtuozem. Po prostu starałem się grać od serca. "

Brian May wypowedział się również na temat Jimiego Hendriksa, którego prześcignął w plebiscycie:

"

Jimi jest oczywiście dla mnie numerem jeden, zawsze to powtarzam. Dla mnie jest super-człowiekiem, jakby naprawdę pochodził z innej planety i nigdy nie zrozumiem, jak on mógł w taki sposób grać. Za każdym razem, gdy wracam do Hendriksa, jestem niezwykle poruszony. Mam takie uczucie, że albo rzucam granie na gitarze, bo nie jestem w stanie tak grać, albo zabieram sie ostro za grę. Nigdy nie przestanę się uczyć od Jimiego. "