Kult z nowym wydawnictwem. Materiał trafi do sprzedaży 6 listopada

Chociaż grupa Kult wydaje się być idealnym kandydatem do zasilenia line-upu festiwalu takiego jak Pol'and'Rock znany wcześniej jako Woodstock, to zespół po raz pierwszy pojawił się w Kostrzynie nad Odrą dopiero w 2019 roku. Dla fanów jak i samej kapeli było to bardzo ważne wydarzenie.

Kult z nowym wydawnictwem. Premiera płyty już 6 listopada

Występ Kultu w nocy z 3 na 4 sierpnia 2019 roku zgromadził rekordową festiwalową publiczność – według niektórych szacunków uczestniczyło w nim niemal milion osób.

Jak wspomina Jurek Owsiak:

" Przez całe 106 minut i 24 sekundy Kazik i jego załoga trzymali nas wszystkich za rock’and’rollowego ryja, przez sekundę nie zeszli z tego poziomu, łojąc tylko te najlepsze, niełatwo wybrane kawałki, aż do samego końca tego niezwykłego koncertu. Kto był, ten wie, jak wyglądało to absolutnie wyjątkowe, przedpandemiczne wydarzenie w czasach, kiedy era rock’n’rolla była żywa, a koncerty mogły być organizowane. "

Na płytę składają się największe przeboje Kultu, uwielbiane przez całe pokolenia słuchaczy – m. in. "Baranek”, "Polska”, "Arahja” czy "Gdy nie ma dzieci”. Muzycy zagrali także nowsze numery, jak "Prosto” czy "Wstyd”. Podczas swojego występu zgromadzili rekordową publiczność, która bawiła się na Najpiękniejszym Festiwalu Świata.

Album „Kult live Pol’and’Rock Festival 2019” ukaże się jako box złożony z dwóch płyt CD z ponad 100 minutami muzyki oraz płyty DVD. Oprócz tego materiał dźwiękowy ukaże się również na potrójnym albumie winylowym – będzie to limitowane wydanie w czterech wersjach kolorystycznych. Przedsprzedaż rusza w piątek 9 października w południe w internetowym sklepie wytwórni SP Records oraz SiemaShop, sklepie internetowym Fundacji WOŚP.