Little Richard, „ojciec rock'n'rolla”, zmarł w wieku 87 lat

Little Richard urodził się 5 grudnia 1932 roku jako Richard Wayne Penniman. Jako jeden z 12 dzieci, nie był szczególnie akceptowany przez swoją rodzinę, która nie wspierała go w jego planach zostania muzykiem. Gdy w młodości uciekł z domu, trafił pod strzechę białej rodziny. Zaczął wtedy stawiać pierwsze muzyczne kroki, grając bluesa w rodzinnym barze.

Burzliwa kariera artysty

Gdy dzięki tym występom usłyszała o nim Siostra Rosetta Tharpe, chętnie zaprosiła go, by otwierał jej trasę muzyczną. Tak rozpoczęła się kariera młodego Richarda. Przełomem okazały się lata 50., gdy spod ręki Little Richarda wyszły takie szlagiery, jak „Tutti Frutti”, „Long Tall Sally”, czy ”Good Golly Miss Molly”.

"Tutti Frutti" – słynny występ

Utwór "Tutti Frutti" pojawił się w niezliczonych dziełach kultury. W filmie "Don't Knock The Rock" z 1956 roku artysta wykonywał go nawet na scenie.

Pionier rock and rolla

Poczynania Little Richarda uznawana są także za pionierskie dla rock and rolla, a jego specyficzna sceniczna charyzma i wyczucie ruchu inspirowało całe pokolenia muzyków.

Mówi się wręcz, że bez muzyki i stylu Little Richarda, nie byłoby tak wielkich karier Elvisa Prestleya, Prince’a, czy The Beatles. Każdy z nich nawiązywało bowiem w swojej muzyce do czegoś, co zapoczątkował Little Richard w trakcie trwania swojej kariery.

Uznany artysta

W trakcie trwania swojej kariery muzyk wydał piętnaście albumów studyjnych oraz 37 singli. Muzyk został obsypany całą masą wyróżnień i nagród. Jest jednym z pierwszych, którego nazwisko pojawiło się w słynnej Rock And Roll Hall of Fame. Często określa się go wręcz jako „Innowatora i Architekta Rock and Rolla”.

Cała rzesza artystów, na czele z Davidem Bowiem, Michaelem Jacksonem, Jimim Hendrixem, czy Otisem Reddingiem wymieniało styl Little Richarda jako inspirację do tworzenia własnej muzyki.

