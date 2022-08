Męskie Granie z piosenkami Krzysztofa Krawczyka. Kiedy ukaże się wyjątkowa koncertówka?

"Tribute to Krzysztof Krawczyk. Urbański Orkiestra i Goście" to muzyczny hołd dla Krzysztofa Krawczyka. Na półki sklepowe i do serwisów streamingowych trafi już 30 września 2022. Płyta jest zapisem wybranych utworów wykonanych podczas tegorocznej letniej trasy Męskiego Grania, na której pojawił się prezentowany w Katowicach, Wrocławiu i Żywcu wyjątkowy program muzyczny "Tribute to Krzysztof Krawczyk. Urbański Orkiestra i Goście".

Męskie Granie 2022: Premiera albumu "Tribute to Krzysztof Krawczyk. Urbański Orkiestra i Goście"

Tysiące widzów Męskiego Grania wspólnie z artystami na scenie śpiewało znane wszystkim słowa takich piosenek jak "Chciałem być", "Mój Przyjacielu", "Bo jesteś Ty" czy "Parostatek". Piosenki te w nowej oprawie muzycznej przygotowanej przez znanego kompozytora, aranżera i producenta muzycznego Wojtka Urbańskiego brzmią bardzo nowocześnie. Mamy tutaj bogate aranżacje z wykorzystaniem sekcji dętej i smyczkowej, które rzucają inne światło na piosenki Krzysztofa Krawczyka.

Na płycie znajdzie się większość wykonań takich artystów jak Igo, Błażej Król, Natalia Szroeder, Artur Rojek, Maciej Maleńczuk, Grubson, Piotr Zioła, Baasch, Jucho, Miuosh, Marcelina, WaluśKraksaKryzys, Jarecki. Ten album to wyjątkowy powrót do kultowego repertuaru legendarnego artysty, który w nowej odsłonie wydobywa z niego jego uniwersalny wydźwięk i przesłanie.

Projekt okładki płyty bazuje na muralu autorstwa Bruna Neuhamera, który powstał w Opolu w ramach trasy Muzycznych Murali.

W przedsprzedaży dostępny jest również specjalny box dla fanów Krzysztofa Krawczyka, w skład którego wchodzą: