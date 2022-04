Mike Shinoda wyjawił, że Linkin Park "nic nie planuje"

Wygląda na to, że Linkin Park na razie pozostaje w stanie zawieszenia. Tak przynajmniej stwierdził Mike Shinoda podczas swojego streamu na Twitchu 22 kwietnia 2022 roku. Muzyk nie zdradził zbyt dużo szczegółów, ale to nie dlatego, że nie chciał - po prostu nie ma zbyt dużo do powiedzenia na ten temat.

Jak słyszymy w nagraniu:

Jeśli chodzi o newsy dotyczące Linkin Park, to... tak, rozmawiamy ze sobą co jakiś czas. Czy wszyscy, czy tak pojedynczo, prywatnie. I nie ma tras, nie ma muzyki, nie ma żadnych albumów. Okej? Nic się nie dzieje, więc nie wierzcie w żadne plotki, nie spekulujcie.

Potem dodał:

Powiem na ten temat tylko tyle i aż tyle. W ogóle odnoszę się do tego pytania, bo za każdym razem, gdy ktokolwiek z nas zaczyna coś mówić, czy robić, to wszyscy odpalają hype train. My wtedy musimy mówić: "Nie, nie, nie, nie, nie". Nie róbcie tego, bo tylko i wyłącznie będziecie rozczarowani.

Linkin Park nie zagrał publicznie koncertu od października 2017 roku, kiedy to zespół wraz z grupą przyjaciół oddał hołd Chesterowi Benningtonowi. Shinoda wielokrotnie podkreślał w trakcie ostatnich kilku lat, że nie miałby nic przeciwko reaktywacji LP, jeśli ta wyszłaby naturalnie - zespół nie zamierza bowiem szukać wokalistów by "zastąpić" Chestera.