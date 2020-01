Muzyk przeprosił, zamknął oczy, opuścił głowę i zmarł na scenie

Jak podaje serwis Variety, David Olney zmarł podczas występu na 30A Songwriters Festival 2020. Z relacji świadków wynika, że artysta w pewnym momencie występu przeprosił publiczność, zamknął oczy, opuścił głowę i po kilku sekundach odszedł. Zespół i uczestnicy występu myśleli, że Olney odpoczywa w trakcie występu, jednak momentalnie zorientowali się, że sytuacja jest bardziej tragiczna.

Jedna z wokalistek obecnych na festiwalu, Amy Rigby opisała całą sytuację na swoim Facebooku:

Siedział spokojnie ze swoją gitarą. Na głowie miał świetny kapelusz, a ubrany był w przepiękną zamszową marynarkę, z której się śmialiśmy, bo zaczęło padać. Chcę, żeby to zdjęcie pokazało go, jako człowieka pełnego godności, bo na początku wyglądało to, jakby po prostu chwilę się zatrzymał. "

Podobnie brzmiała reakcja Scotta Millera, kolejnego z artystów występujących na festiwalu:

"

David grał utwór, kiedy nagle przerwał, powiedział "przepraszam", a potem opuścił głowę. Nie puścił gitary, ani nie spadł ze stołka. To było tak delikatne jak on sam. Przenieśliśmy go na podłogę i staraliśmy się go ocucić, ale nie udało się nam. Świat stracił dobrą osobę. "