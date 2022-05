Nick Cave w oświadczeniu dla NME potwierdził śmierć swoje 31-letniego syna Jethro Lazenby'ego. To kolejna taka tragedia w życiu muzyka - 7 lat temu zginął jego 15-letni syn, Arthur.

Nick Cave stracił kolejne dziecko. Nie żyje jego 31-letni syn

W oświadczeniu Nick Cave napisał:

Z wielkim smutkiem potwierdzam śmierć mojego syna, Jethro. Będziemy wdzięczni za uszanowanie prywatności naszej rodziny w tym czasie.

Jethro Lazenby urodził się w Melbourne w 1991 roku, jego matką jest modelka Beau Lazenby i dopiero w wieku 8 lat zaczął kontaktować się z ojcem. Jak na razie nie podano oficjalnej przyczyny śmierci. Jethro Lazenby był modelem, pracował m.in. dla marek Celine i Balenciaga. Pracował również jako aktor - wystąpił m.in. filmach "Corroboree" z 2007 roku oraz "My Little Princess" z 2011 roku. Zajmował się również fotografią.

U syna muzyka zdiagnozowano schizofrenię i niedawno wyszedł z więzienia. Został skazany za atak na swoją matkę Beau Lazenby, którą mocno uderzył. Zakrwawiona wybiegła do pobliskiego pubu, by prosić o pomoc. Nie był to jedyny jego konflikt z prawem - w 2018 został skazany za ataki na swoją ówczesną partnerkę.