Nie żyje Brent Young, basista Trivium. Miał jedynie 37 lat

Brent Young był członkiem uwielbianej przez nowe pokolenie metalowców grupy Trivium. Muzyk zasilał skład od 2001 do 2004 roku, w pierwszych latach kariery formacji. Zagrał na demie zespołu w 2003 roku, a także miał swój udział w tworzeniu debiutanckiego albumu kapeli "Ember to Inferno" z tego samego roku.

Tragiczną wiadomość fanom Trivium przekazał frontman formacji, Matt Heafy.

Także w mediach społecznościowych obecnego basisty zespołu, Paola Gregoletta pojawił się osobny wpis na temat śmierci Younga.

"

Spotkałem Brenta zaledwie kilka razy, więc nie znałem go zbyt dobrze. Jednak grałem wiele piosenek, które nagrał np. na "Ember to Inferno". Był ważną częścią zespołu we wczesnych latach działalności Trivium. Chciałbym przekazać najgłębsze kondolencje jego przyjaciołom oraz rodzinie. "