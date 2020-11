Nie żyje Ken Hensley z Uriah Heep. Twórca hitów "Lady in Black" i "Easy Livin'"

4 listopada 2020 roku zmarł Ken Hensley z Uriah Heep. Muzyk był członkiem zespołu w latach 70. i stworzył największe przeboje w historii formacji. To on skomponował nieśmiertelne hity "Lady in Black" oraz "Easy Livin'".

Nie żyje Ken Hensley z Uriah Heep

Ken Hensley był nieprzeciętnym artystą i kompozytorem większości materiału, które wydał Uriah Heep w latach 70. To on skomponował największy hit grupy "Lady in Black", który przyniósł zespołowi popularność. Napisał również przeboje takie jak "Easy Livin'", "Stealin'" oraz "Look at Yourself". Poza działalnością w Uriah Heep udzielał się także w grupie The Gods, Head Machine, Weed, Blackfoot czy Toe Fat.

Zmarł Ken Hensley, autor hitu "Lady in Black"

O śmierci muzyka poinformował jego brat, Trevor za pośrednictwem Facebooka:

" Z ciężkim sercem chciałbym poinformować, że mój brat Ken Hensley odszedł w środę wieczorem. Wszyscy jesteśmy zdruzgotani tą tragiczną i niespodziewaną stratą. Prosimy o troszeczkę czasu i przestrzeni, aby móc dojść do siebie. Ken zostanie skremowany w Hiszpanii i pożegnany podczas prywatnej ceremonii, dlatego proszę nie pytać o jego pogrzeb. Chociaż odszedł, nigdy nie zostanie zapomniany i zawsze będzie w naszych sercach. "

Ken Hensley zmarł 4 listopada 2020 roku w wieku 75 lat u boku swojej kochającej żony o imieniu Monica.

Jak czytamy na metro.co.uk, przed śmiercią Hensley pracował nad solowym albumem, którego nie udało mu się dokończyć.