Oto hymn Męskiego Grania 2022. Posłuchajcie "Jest tylko teraz" Zalewskiego, Bedoesa i Kwiatu Jabłoni

Krzysztof Zalewski, Kwiat Jabłoni i Bedoes zaprezentowali oficjalną piosenkę Męskiego Grania 2022, która będzie tegorocznym hymnem imprezy. Singiel nosi tytuł "Jest tylko teraz", za muzykę odpowiedzialni są Zalewski oraz Kwiat Jabłoni, natomiast numer wyprodukował SMOLIK.

Posłuchajcie ciepłego, wakacyjnego singla poniżej:

Jak w oficjalnym oświadczeniu powiedziała Dorota Nowakowska, Manager Marki Żywiec:

W tym roku udowadniamy, że razem można więcej. Stąd pomysł na orkiestrę, która połączyła z pozoru niepasujących do siebie artystów. Każdy z nich wniósł jednak do projektu swoją wyjątkową energię, która zaowocowała powstaniem świetnego singla. Mamy nadzieję, że tego lata pod sceną będą go śpiewały tysiące fanów trasy.