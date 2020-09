Pierwszy raz od 34 lat winyle pokonały CD. Sprzedaż czarnych płyt ciągle rośnie

Trendy z minionych dekad wracają niemal w każdej dziedzinie naszego życia. Od lat popularne są przedmioty, ubrania czy meble "vintage". Konsumenci coraz częściej zamieniają zakupy w sieciówkach w wizyty w second handach czy sklepach z antykami. Dzieje się tak nie tylko dlatego, że pragniemy się wyróżniać, ale też ze względu na zwiększoną świadomość dotyczącą sposobów wytwarzania nowych produktów, która nierzadko ma na sumieniu niewolniczą pracę oraz bardzo zły wpływ na środowisko.

Winyle pokonały CD pierwszy raz od 34 lat

Moda na vintage to jednak przede wszystkim tęsknota za przeszłością. Przedmioty kojarzone z czasami, w których dorastaliśmy, a nawet tymi, w których nie było nam dane żyć wytwarzają w nas magiczne uczucie nostalgii. Wiele rzeczy "z przeszłości" to także analogowa jakość, za którą niejeden z nas tęskni. Stąd powrót aparatów analogowych czy winyli.

Czarne płyty przechodzą aktualnie prawdziwy renesans. Winyle przestały być produktem luksusowym, trafiły do sieciówek, a nawet dyskontów takich jak Biedronka. Coraz więcej osób rozpoczyna kolekcjonowanie tego rodzaju nośników zauważając różnicę w brzmieniu, które ciężko porównywać z mp3. W popularyzacji winyli pomagają również wydarzenia takie jak Record Store Day oraz szeroka oferta gramofonów w niemal każdym sklepie ze sprzętem agd i rtv.

Nowy raport The Recording Industry Association of America odnotował nie tylko rosnącą popularność czarnych płyt, ale również ich przewagę nad CD. Pierwszy raz od 1986 roku czarna płyta sprzedaje się w Ameryce lepiej niż cedek. Płyty winylowe stanowiły 232,1 miliona dolarów sprzedaży muzyki w pierwszym półroczu 2020 roku, podczas gdy płyty CD przyniosły jedynie 129,9 miliona dolarów zysku.

Jak czytamy w raporcie cytowanym przez consequenceofsound.net, rynek muzyczny zmaga się z dużym spadkiem zakupów muzyki na fizycznych nośnikach. Wiąże się to zapewne z pandemią koronawirusa, która sprawiła, że ludzie rzadziej wychodzą z domów. Co ciekawe, sprzedaż nośników fizycznych w ogólnym ujęciu spadła o 23 procent, jednak to płyty CD są kupione o 48% rzadziej, zakup winyli ciągle rośnie.