Polski album na liście "25 płyt bez słabego utworu". W rankingu pojawiła się też Metallica, Iron Maiden czy Judas Priest

Pisanie podsumowań najlepszych płyt miesiąca, roku, dekady czy wszech czasów to trudne zadanie. Sami staramy się to robić w naszym cyklu "Podsłuchane w Antyradiu", jednak wybór spośród setek krążków na rynku ukazujących się w każdy piątek nie należy do najłatwiejszych. Redakcja amerykańskiego portalu Loudwire poszła o krok dalej i postanowiła wybrać 25 albumów metalowych, na których nie pojawił się żaden słaby numer.

Polski album na liście "25 płyt metalowych bez słabego utworu"

Dziennikarze wzięli pod uwagę całą historię gatunku, nie ograniczali się do żadnego okresu i skakali po różnych odmianach metalu. W zestawieniu nie zabrakło muzyki ekstremalnej, którą reprezentuje na liście Morbid Angel, Emperor czy Death. Nie mogło zabraknąć też metalowych legend w postaci Metalliki, Iron Maiden, Judas Priest czy Black Sabbath. Na wyróżnienie zasłużyły też znacznie nowsze kapele, które jak widać dościgają twórczością gigantów. W zestawieniu widzimy System of a Down, Ghost czy francuska Gojirę.

Wśród zaledwie 25 z milionów płyt metalowych umieszczonych na liście znalazła się też polska muzyka. Dziennikarze Loudwire wyróżnili "The Satanist" Behemotha. Płyta z 2014 roku była już wielokrotnie umieszczana w zagranicznych zestawieniach i okrzykiwana płytą roku czy dekady.

Jak czytamy w uzasadnieniu na stronie:

" "The Satanist" to po prostu arcydzieło. Szalone, nikczemne, pogrążone w wojnie między niebem a pieklem. Od ikonicznych dźwięków rozpoczynających "Blow Your Trumpets Gabriel" i nieustępliwego uderzenia podwójnej stopy w "Ora Pro Nobis Lucifer" poklasyczne rockowe solówki i złowrogą atmosferę tworzoną przez chóry w "O Father O Satan O Sun!". Album Behemotha z 2014 roku siedzi w klimacie swojego dziesięciolecia. Na zawsze pozostanie na liście kluczowych albumów metalowych takich jak "Reign in Blood" czy "Altras of Madness" zaklętych w zakrzepłych wymiocinach i bezdusznym popiele. "

25 albumów metalowych bez słabego utworu:

Behemoth - The Satanist

Between the Buried and Me - Colors

Black Sabbath - Master of Realty

Death - Human

Dio - Holy Diver

Dissection - Storm of the Light's Bane

Emperor - Anthems to the Welkin at Dusk

Ghost - Opus Eponymous

Gojira - From Mars to Sirius

Iron Maiden - Seventh Son of a Seventh Son

Judas Priest - Painkiller

King Diamond - Abigail

Mastodon - Crack the Skye

Megadeth - Rust in Peace

Metallica - ...And Justice for All

Morbid Angel - Altars of Madness

Opeth - Blackwater Park

Pantera - Vulgar Display of Power

Queensryche - Operation: Mindcrime

Sepultura - Arise

Slayer - Seasons in the Abyss

Sleep - Dopesmoker

Suicidal Tendencies - Lights, Camera, Revolution

System of a Down - Toxicity

Tool - Aenima