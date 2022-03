Już 1 kwietnia 2022 ukaże się nowa płyta Red Hot Chili Peppers "Unlimited Love" z Johnem Frusciante i będzie to pierwszy krążek z gitarzystą od 2006 roku. Zespół podzielił się ostatnim singlem, który zapowiada nadchodzące wydawnictwo. Jak brzmi ballada "Not the One"?

Red Hot Chili Peppers z balladą "Not the One". To ostatnia zapowiedź albumu z Johnem Frusciante

Zespół Red Hot Chili Peppers tak zapowiada nowy album "Unlimited Love":

Naszym celem jest zatracić się w muzyce. Spędziliśmy tysiące godzin, razem i indywidualnie by nagrać najlepszy album, jaki potrafimy stworzyć. Jesteśmy wdzięczni, że udało nam się ponownie wejść razem do studia i raz jeszcze postarać się być lepszymi. Przez całe dni, tygodnie i miesiące słuchaliśmy siebie nawzajem, komponowaliśmy, bawiliśmy się graniem, aranżowaliśmy, a wszystko z dbałością i konkretnym celem. Dźwięki, rytmy, wibracje, słowa i melodie po prostu nas zahipnotyzowały.

Posłuchajcie, jak brzmi najnowszy singiel zespołu zatytułowany "Not the One"

Oglądaj

"Unlimited Love" zostało wyprodukowane przez Ricka Rubina, który współpracował z RHCP przy takich płytach jak "Blood Sugar Sex Magik" (1991), "Californication" (1999), "By The Way" (2002) czy "Stadium Arcadium" (2006).

Red Hot Chili Peppers "Unlimited Love" - Tracklista:

Black Summer Here Ever After Aquatic Mouth Dance Not The One Poster Child The Great Apes It’s Only Natural She’s A Lover These Are The Ways Whatchu Thinkin’ Bastards of Light White Braids & Pillow Chair One Way Traffic Veronica Let ‘Em Cry The Heavy Wing Tangelo

John Frusciante, który powrócił po wielu latach do zespołu, opowiedział nieco o muzycznych inspiracjach, kryjących się za "Unlimited Love" i pracy nad materiałem.