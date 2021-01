Polskie płyty i zagraniczne winyle w Biedronce w dobrym cenach. Co fani rocka mogą zdobyć w sieciówce?

Chciecie wzbogacić swoją domową kolekcję płyt i winyli? Od poniedziałku 25 stycznia 2021 w sieci sklepów Biedronka pojawiła się bogata oferta polskich tytułów na CD. A już tydzień później – w poniedziałek 1 lutego 2021 – nowa pula wydawnictw winylowych. Jakie tytuły możemy zakupić?

Tanie, polskie płyty CD i winyle w Biedronce. Kupimy albumy m.in. Lady Pank, Hey i Dr Misio

Biedronka co rusz oferuje płyty CD oraz winyle w atrakcyjnych cenach. Tym razem wśród polskich tytułów znalazły się m.in. Lady Pank, Hey, Piosenki Agnieszki Osieckiej, Leszek Możdżer, Czerwone Gitary i IRA. Kolekcjonerzy czarnych płyt od poniedziałku 1 lutego 2021 będą mogli wzbogacić swoje kolekcje o tytuły takich wykonawców jak Cream, INXS, The Who, Blondie czy Bob Marley. Sprawdźcie, jakie tytuły znajdziecie na sklepowych półkach.

Polskie płyty CD dostępne w sklepach Biedronka od 25 stycznia 2021

HEY – MIŁOŚĆ! UWAGA! RATUNKU! POMOCY!

HEY – MTV UNPLUGGED

IRA – AKUSTYCZNIE LIVE

LADY PANK – SYMFONICZNIE - WYDANIE 2

MYSLOVITZ – MYSLOVITZ

PERFECT – PERFECT LIVE 2001

WILKI – 26/26

OST – JESTEŚ BOGIEM

AKCENT – DIAMENTOWA KOLEKCJA DISCO POLO - REEDYCJA

BIG CYC – BOMBOWE HITY CZYLI BEST OF 1988-2004

BIG CYC – POLSKA MUZYKA – BIG CYC

CZERWONE GITARY – SYMFONICZNIE

ANIKA DĄBROWSKA – AFIRMACJA

DR MISIO – STRACH XXI WIEKU

ELEKTRYCZNE GITARY – POLSKA MUZYKA – ELEKTRYCZNE GITARY

ICH TROJE – DOBRE BO POLSKIE

KOMBII – POLSKA MUZYKA - KOMBII

KASIA KOWALSKA – AYA

LANBERRY – CO GRYZIE PANIĄ L

MALEO – REGGAE ROCKERS RZEKA DZIECIŃSTWA

LESZEK MOŻDŻER – KACZMAREK BY MOŻDŻER

MY3 – ZA3MAJMY RADOŚĆ

MARYLA RODOWICZ – PRZED ZAKRĘTEM (REEDYCJA)

SARSA – ZAKRYJ

STANISŁAW SOYKA – MUZYKA I SŁOWA STANISŁAW SOYKA

MARCIN SÓJKA – KILKA PRAWD

STACHURSKY – THE BEST OF

STACHURSKY – POLSKA MUZYKA – STACHURSKY

STANISŁAW SOYKA SEXTET – STUDIO WĄCHOCK

TERCET EGZOTYCZNY – NIE PŁACZ PAMELO REEDYCJA

TULIA – TULIA DELUXE

URSZULA – ZŁOTE PRZEBOJE AKUSTYCZNIE

VARIOUS – AGNIESZKA OSIECKA O MIŁOŚCI VOL. 2

VARIOUS – THE BEST OF POLAND

VARIOUS – PRZYBORA, PIOSENKA JEST DOBRA NA WSZYSTKO

VARIOUS – KOFTA, ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE

VARIOUS – BEST OF DISCO POLO VOL. 4

VARIOUS – BOX 2CD RADIO ZŁOTE PRZEBOJE DLA DZIECI

VARIOUS – RMF POLSKIE PRZEBOJE 2018

VARIOUS – NAJLEPSZE PRZEBOJE RYBKI MINI MINI VOL. 2

VARIOUS – OSIECKA ITP. ITD

VARIOUS – BEST OF DISCO POLO

VARIOUS – ZET SIŁA POLSKIE MUZYKI

VARIOUS – MŁYNARSKI O MIŁOŚCI

VARIOUS – THE BEST OF YOUNG POLAND

VARIOUS – FRYDERYK FESTIVAL 2019

VARIOUS – THE BEST OF DUETS

VARIOUS – TYLKO MUZYKA - POLSKA

VARIOUS – THE BEST OF POLAND VOL. 5

VARIOUS – THE BEST OF DISCO POLO VOL. 6

VARIOUS – RMF POLSKIE PRZEBOJE 2019

VARIOUS – RMF POLSKIE PRZEBOJE 2020

VARIOUS – NOSOWSKA - JEŚLI WIESZ CO CHCĘ POWIEDZIEĆ

VARIOUS – POLSKA MUZYKA – POP ALTERNATYWNY

VARIOUS – POLSKA MUZYKA – PUNK

VARIOUS – SPECIAL EDITION FOR MAJA KAPŁON

VARIOUS – MŁYNARSKI, ŻYJ KOLOROWO

ROKSANA WĘGIEL – ROKSANA WĘGIEL

Płyty winylowe w Biedronce dostępne od 1 lutego 2021