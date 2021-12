Nie macie jeszcze prezentów dla najbliższych? W sieci sklepów Biedronka zawsze przed Gwiazdką pojawia się specjalna oferta płyt i nie inaczej jest w tym roku. Tym razem będziemy mogli kupić winyle od 39,99 złotych. Jakie tytuły znajdziemy w Biedronce? Oferta obowiązuje do 24 grudnia lub do wyczerpania zapasów.

Tanie winyle w Biedronce na Święta. W ofercie Black Sabbath, Hey i Kiss

Winyl pod choinkę? Niejeden fan muzyki ucieszyłby się na widok takiego prezentu. W Biedronce znajdziecie różne tytuły na winylach i każdy znajdzie coś dla siebie. Do sprzedaży trafiły wydawnictwa grup Black Sabbath, Chłopcy z Placu Broni, Hey, Kiss, czy Wilki. W sklepach znajdziemy również winyle sanah, Franka Sinatry czy Bryana Adamsa.

Oferta jest dostępna w wybranych sklepach w dniach od 13 grudnia do 24 grudnia 2021 lub do wyczerpania zapasów. Warto również pamiętać, że oferta może się różnić między sklepami.

BRYAN ADAMS - GET UP