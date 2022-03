Taylor Hawkins nie żyje. Perkusista Foo Fighters miał 50 lat

Taylor Hawkins został znaleziony martwy w Bogocie. Grupa Foo Fighters przebywa obecnie w trasie w Ameryce Południowej.

Taylor Hawkins nie żyje

Taylor Hawkins, wieloletni perkusista grupy Foo Fighters zmarł w wieku 50 lat. Zespół poinformował o śmierci muzyka za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Rodzina Foo Fighters jest zdruzgotana tragiczną i przedwczesną stratą naszego ukochanego Taylora Hawkinsa

- czytamy między innymi.

Jego muzyczny duch i zaraźliwy śmiech będą z nami wszystkimi na zawsze

- dodano.

Jak informuje Variety, zespół w piątek, tuż przed śmiercią Hawkinsa, przygotowywał się do występu w Bogocie. Przyczyny śmierci nie są znane.

Zespół Foo Fighters obecnie jest w trakcie trasy po Ameryce Południowej. Zespół szykował się do występu na Estereo Picnic Festival w Bogocie w Kolumbii. Ostatnim koncertem słynnego perkusisty był występ w ramach Lollapalooza Argentina 20 marca.

Taylor Hawkins dołączył do Foo Fighters krótko po ukończeniu płyty "The Colour and the Shape" z 1997 roku.