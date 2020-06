Autorka "Harry'ego Pottera" krytykowana za transfobiczne wypowiedzi. Co tym razem powiedziała J.K. Rowling?

Seria "Harry Potter" w znacznej mierze opowiada o nietolerancji odmienności, negatywnych skutkach przywiązania do tradycji, dręczeniu słabszych i wyzysku istot, które zostały zdominowane przez jedną z grup. Wygląda jednak na to, że autorka cyklu osobiście wyraża odmienne poglądy niż główni bohaterowie jej książek.

6 czerwca 2020 roku na Twitterze J.K. Rowling pojawił się wpis poświęcony artykułowi z portalu devex.com. Tekst opowiada o tym, jak pandemia koronawirusa uświadomiła problem braku dostępu w niektórych zakątkach świata do artykułów higienicznych niezbędnych przy miesiączce. Pisarka skrytykowała podejście autorek artykułu.

Rowling nie spodobało się użycie określania "osoby z menstruacją". Ironicznie zapytała fanów, czy znają słowo określające grupę ludzi z miesiączką. Autorki tekstu postanowiły nie wykluczać żadnego człowieka i otwarcie mówią, że ograniczenia dotykają nie tylko dziewczynki i kobiety, ale również osoby niebinarne lub transseksualne.

Twórczyni "Harry'ego Pottera" dość szybko spotkała się z negatywnymi komentarzami odnoszącymi się do jej wpisów. Zamiast posypać głowę popiołem, postanowiła kontynuować wątek.

W kolejnym tweecie Rowling zamieściła wyzwiska, które padły w jej kierunku od oburzonych poprzednimi wpisami osób.

Nie zabrakło osób, które popierały słowa Rowling, jednak pojawiło się równie dużo komentarzy, krytykujących transfobiczne wypowiedzi pisarki. Nie chodzi jedynie o anonimowych użytkowników Twittera, ale też osoby publiczne, takie jak piosenkarka i autorka tekstów Mary Lambert.

Co do ch*ja??? To jest haniebne, J.K. Rowling. Walczysz o to tak zaciekle - jaki jest tego powód? Kobiety trans są kobietami i walczą o swoje życia. Kiedy upierasz się przy swojej postawie wyuczającej osoby trans, sprawiasz, że ich życie staje się nieskończenie trudniejsze. Wstydź się. Masz władzę i wpływ na ludzi. Czemu to robisz? Co chcesz osiągnąć? Czujesz się bardziej kobieca, kiedy kogoś gnębisz? Czujesz się zagrożona? Niektórzy mężczyźni trans mają menstruację. Dlaczego, cię to boli? Czemu chcesz się w to wtrącać? "