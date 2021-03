Zmarł Dariusz Wasilewski, lider zespołu Futurobnia. Był wokalistą, gitarzystą, kompozytorem i tekściarzem, a do tego wybitnym psychiatrą, który przez lata łączył pasję do muzyki z misją aktywnej walki przeciwko depresji. Lekarza pożegnały gwiazdy, którym pomógł wyjść z choroby.

Darisz Wasilewski nie żyje. Był muzykiem i psychiatrą

Dariusz Wasilewski był człowiekiem orkiestrą. Śpiewał, grał na gitarze, komponował i pisał teksty. Z jednej strony przez prawie 30 lat był liderem rockowego zespołu Futurobnia, z którym w 1993 roku znalazł się w gronie laureatów festiwalu w Jarocinie. Z drugiej - jako znawca Wojaczka, pieśniarz i twórca własnej poezji niejednokrotnie występował w Piwnicy Pod Baranami.

Przede wszystkim jednak Dariusz Wasilewski był wybitnym psychiatrą, doktorem nauk medycznych, który od lat działał na rzecz szerzenia świadomości społecznej na temat depresji. Był założycielem Stowarzyszenia Aktywnie Przeciwko Depresji i organizatorem pierwszych Ogólnopolskich Dni Walki z Depresją. Co roku w Teatrze Polonia organizował też Koncert Pogodny, którego celem było nagłaśnianie kwestii związanych ze zdrowiem psychicznym.

Jeszcze w lutym 2021 prowadził Koncert Pogodny i wystąpił w teledysku do utworu "Drzewa" zespołu Lady Pank, który zwraca uwagę na problem depresji. Do współpracy przy tym projekcie zaprosił go Jan Borysewicz. Zmarł nagle 26 marca 2021 roku, pozostawiając po sobie żonę i córkę.

Gwiazdy żegnają Dariusza Wasilewskiego. Dziękują mu za pomoc

Informacja o śmierci Dariusza Wasilewskiego pojawiła się m.in. na jego facebookowym koncie. Wiadomość ta wywołała lawinę postów gwiazd, które postanowiły w ten sposób pożegnać się z lekarzem i przyjacielem.

Zmarłego pożegnały m.in. Krystyna Janda, Joanna Trzepiecińska oraz Paulina i Agata Młynarskie. Dariusz Wasilewski przez lata pomagał im i ich bliskim w walce z problemami psychicznymi.

Dr Wasilewskiego pożegnał także Jan Borysewicz. "Żegnaj przyjacielu - dziękuję Ci za wszystko." napisał we wzruszającym wpisie.

Jeśli czujecie, że problem depresji może dotyczyć także Was, nie czekajcie. Poniżej znajdziecie numery, pod które możecie zadzwonić w chwilach kryzysów i poradzić się, co zrobić dalej, żeby zawalczyć o swoje zdrowie.