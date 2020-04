Gigantyczna wpadka Biedronki. Zamiast 3 najtańszych produktów dawała za darmo 3 najdroższe

Takiej promocji nie zrobił jeszcze w Polsce nikt. Co prawda Biedronka zachęcała już do robienia w nocy zakupów obiecując sprzedawać wszystkie produkty w cenie pomniejszonej o równowartość podatku VAT, to oszczędności robione przez klientów w porównaniu do sum zatrzymywanych w portfelach z powodu wpadki to w porównaniu drobniaki.

Promocja, która przez pomyłkę stała się najlepszą w historii, była częścią długiego weekendu zakupowego, w ramach których sklepy Biedronki miały być czynne non stop przez ponad 60 godzin.

W nocy z soboty na niedzielę (25-26 kwietnia 2020) klienci robiący większe zakupy mogli według założeń otrzymać za darmo trzy najtańsze produkty z grona 20 różnych, jakie miały znaleźć się na jednym paragonie. Ktoś jednak źle zaprogramował system.

Wielka wpadka Biedronki. Najdroższe zamiast najtańszych produktów za darmo

Gdy klienci zorientowali się o pomyłce, ruszyli na masowe zakupy. Jak woda szedł sprzęt AGD, na przykład roboty sprzątające, za które w normalnych warunkach trzeba by było zapłacić 500 zł. Według relacji, jakie można znaleźć w sieci, codziennością były zakupy na 1000 zł, za które system w kasie żądał 20 zł.

Zanim sieć sklepów zdążyła zareagować i wstrzymać działanie promocji około godz. 2 w nocy, obłowiły się tysiące osób, które często jeździły od Biedronki do Biedronki i kupowały, co tylko się dało. Nieoficjalnie mówi się, że straty sieci sklepów mogą wynosić miliony złotych.

Polskie prawo umożliwia sprzedającemu wycofanie się z transakcji, jeśli rażąco niska cena będzie wynikać z pomyłki. Biedronka nie skomentowała sytuacji i nie wiadomo, czy sieć będzie chciała się do tego przepisu odwołać w stosunku do klientów oraz pracowników, którzy także postanowili skorzystać z nieoczekiwanie atrakcyjnej promocji.

