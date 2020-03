Gry planszowe – wspaniała zabawa od wieków

Planszówki cieszą się jednak również sporą popularnością w gronie dorosłych. W pewnym sensie kult planszówek jest z nami obecny od wieków. Jest w nich coś wyjątkowego, magicznego, co sprawia, że niektóre z popularnych planszówek znane są w praktycznie niezmienionej formie nawet od tysięcy lat.

Gry planszowe dawniej

Ojczyzną wielu znanych klasycznych gier planszowych jest Azja. To stamtąd pochodzą szachy, stworzone już w VI wieku w Indiach. Domino, które również uznać można za planszówkę, pochodzi prawdopodobnie z Chin, choć precyzyjne datowanie wieku jego powstania jest niezwykle trudne. Grę tą znaleziono w jednym z grobowców faraona w Egipcie. Co ciekawe, popularny „Chińczyk” prawdopodobnie jest grą pochodzącą z Indii, a w Europie rozpowszechniła się ona stosunkowo późno, dopiero w XX wieku. Korzenie arabskie i europejskie mają natomiast warcaby, które wbrew powszechnym opiniom są niesamowicie rozbudowaną grą taktyczną, w której umiejętność przewidywania daje nam ogromną przewagę nad przeciwnikiem.

Nowożytne gry planszowe

O ile w czasach starożytnych gry planszowe były już bardzo popularnym sposobem spędzania czasu, to prawdziwą rewolucję przeżyły w czasach obecnych. Dziś bowiem ich dystrybucja i produkcja odbywa się na niespotykaną dotąd skalę. W międzyczasie powstały także nowe gry, z którymi przede wszystkim kojarzymy planszówki. Zaliczyć do nich możemy tak klasyczne już gry planszowe jak Scrabble, Monopoly, Ryzyko czy też Catan. To tytuły, o których przynajmniej każdy z nas słyszał - wiele osób właśnie przy tych planszówkach spędziło sporą część dzieciństwa i grywa w nie do dzisiaj.

Nowożytne gry planszowe to również inna technika produkcji. Nadal powstają gry, w których stawia się na detale i ręczne wykonanie, ale znacząca część rynku została zdominowana przez produkcję masową. W przypadku takich gier ręcznie zdobione elementy są raczej zastępowane drukiem i nowoczesnymi, najczęściej ekonomicznymi rozwiązaniami technologicznymi.

Planszówki nie odeszły do lamusa

Niektórzy wieszczyli już upadek popularnych planszówek. Internet, tysiące wirtualnych pokus i bogaty świat rozgrywek w atrakcyjnej oprawie graficznej nie pozbawiły jednak życia gier planszowych. Oczywiście nie jest tak, że szachy, Monopoly lub Catana znajdziemy w co drugim domu, ale gry te nadal mają swoje olbrzymie grono miłośników. Obserwując młodzież i ich olbrzymie zainteresowanie takimi „analogowymi” rozrywkami, możemy śmiało stwierdzić, że grom planszowym nie stanie się nic złego i nadal będą się świetnie sprzedawały na całym świecie. I nic dziwnego, w końcu to prosta, łatwo dostępna i angażująca „w realu” rozrywka dla rodziny i przyjaciół. Gry planszowe dają nam często to, czego brakuje wszelakim elektronicznym rozgrywkom - realną interakcję z drugim, prawdziwym człowiekiem siedzącym obok nas.