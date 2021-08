Jasnowidz Jackowski: "Czuję, że będziemy się bardzo bali"

Krzysztof Jackowski prowadzi swój własny kanał, na którym odpowiada na żywo na zadawane przez internautów pytania. Podczas transmisji na żywo przekazuje również nowe przepowiednie. Nie inaczej było i tym razem. Jackowski podczas ostatniego spotkania ze swoimi widzami przekazał przerażającą wizję, która ma się ziścić już w najbliższym czasie.

Jasnowidz Jackowski o sytuacji w Afganistanie

Pan Krzysztof bardzo często wypowiada się o sytuacji na Bliskich Wschodzie. Tym razem odniósł się do obecnej sytuacji w tej części świata. Słynny profeta stwierdził, ze jago zdaniem wycofanie się USA z Afganistanu jest spowodowana strachem przed dalszym rozwojem sytuacji.

Mam od jakiegoś czasu przeczucie, że to już się zaczyna. Że w tej dziwnej sytuacji, to, co było jeszcze spokojne, co nie wzbudzało w nas takiego lęku, kończy się. Teraz wchodzimy w następny, bardziej brutalny etap. Konflikt, o którym mówiłem przez kilka lat, się zaczął. My tego jeszcze nie widzimy (...). Kojarzy mi się pełno wojska na granicy. Po tym, co się stało, świat zacznie być w pełnej gotowości militarnej. Skończyły się żarty. Widzę Kabul otoczony. Mam wrażenie, że to nie koniec, tego, co się stało w Afganistanie. Tam szybko zapanuje wielki chaos. Tam się coś jeszcze wydarzy. (...) Nie wiem, czy to będzie związane z Afganistanem, ale świat zacznie montować wojsko, że będzie powszechne ruszenie. Raptem stworzą się dwa odrębne konflikty, pozornie niewyglądające groźnie dla świata, ale od tych konfliktów się zacznie. Nikt nie będzie uważał, że mogą doprowadzić do czegoś większego, ale od tego się zacznie.

- powiedział jasnowidz z Człuchowa.

Jackowski powrócił również do teorii, według której jest to część wielkiego planu. Zdaniem wróżbity Talibowie wcale nie wygrali, bo Amerykanie nie oddają władzy w ręce byle kogo.

Amerykanie nie oddają władzy, w nie wiadomo czyje ręce, bez planu. Odejście z Syrii, z Afganistanu, to jest polityczna taktyka. Jeżeli Ameryka się oficjalnie z tych terenów wycofuje, to może oznaczać, że oddają wpływy przeciwnikowi. Tam ma się dopiero zagotować. A ten, kto to organizuje, woli być z boku (...). Możemy być bardzo zaskoczeni tym, że świat, obok zarazy ma kolejny problem - militarny. To jest ze sobą powiązane. Ten drugi konflikt będzie prowokacją. Prowokacją, by ruszyć kogoś dużego. Jeżeli dojdzie do tej prowokacji, prowokatorzy będą mobilizować wojsko w celu obrony. Nikt nie pomyśli, że to oni są prowokatorami. Jeżeli chodzi o Afganistan, to nie jest to zwycięstwo Talibów. Oni mają to zwycięstwo na chwilę. Nawet nie wiedzą, że są narzędziem złym planie. To, co będzie się działo, to prowokacje, które są częścią większego planu, który ma doprowadzić do konfliktu. To będzie się bardzo szybko rozgrywać.

- stwierdził Jackowski.

Jasnowidz Jackowski o czwartej fali koronawirusa

Tym razem Jasnowidz Jackowski przeraził swoich widzów. W ostatniej transmisji na żywo Pan Krzysztof podzielił się przerażającą wizją, dotyczącą zbliżającej się czwartej fali koronawirusa.

Jeżeli chodzi o nasz kraj, to wydawać by się mogło, że lżej to będziemy przechodzić, tę czwartą falę, ale powiem Wam, że to była zabawa - obostrzenia, lockdowny - to było błahe w odniesieniu do tego, co będzie teraz. Będzie zaostrzony rygor, dyscyplina, bardzo restrykcyjne wymogi, w stosunku do wielu z nas. Ja mam wrażenie, że dojdzie do takiej sytuacji, że wojsko i policja będą miały większe prawa. Będzie się wymagało od nich większej konkretności i da się im ku temu prawa. To będzie wyglądało na początku, że chodzi o czwartą falę, ale mam odczucie, że potem przyjdzie inne zagrożenie - z tego, co będzie się działo na świecie. Nie będę ukrywał, że cały czas uważam, że to, co się dzieje od tamtego roku, kiedyś historia nazwie konfliktem. Tkwiąc w nim, jeszcze tego nie zauważamy, choć coraz więcej ludzi zaczyna mówić o tym, że jest na świecie cos nie tak.

- mówił profeta.

Jackowski od samego początku nałożenia obostrzeń sanitarnych wielokrotnie odnosił się do ich wpływu na nasze życie. W serii vlogów "Wideoprezentacje", w których cyklicznie gości u Krzysztofa "Atora" Woźniaka zawsze analizuje obecną i przyszłą sytuację oraz komentuje z prowadzącym naszą codzienność. Tym razem jasnowidz nie miał żadnych złudzeń. Będzie źle.

Będą poważne, wybiórcze restrykcje i będzie w tym uczestniczyć policja i wojsko. Będą mieli większe możliwości działania. Poczujemy się jak w kraju niedemokratycznym. Będzie to wyglądało inaczej niż dotychczas, przez te półtora roku. Na pewno jest przygotowywany dziwny rząd w Polsce. W pewnym momencie obecna władza pozbędzie się władzy. Jest przygotowany rząd, który nie będzie się wywodził z obecnej władzy. Nie będą to ludzie z polityki. Bardzo dziwne. Wojska będą mobilizowane i wtedy zaczną być przydziały - nie wiem czy żywnościowe, czy lekowe - czy jedne i drugie. Ale stanie się coś, co spowoduje niedobory. W okresie jesieni i zimy będzie zakaz wychodzenia w nocy bez powodu. Będzie dużo zakazów. W moim odczuciu szkoły będą pozamykane. Ale to będzie już całkiem coś innego, jak było przez półtora roku.

- dodaje wizjoner.

Jasnowidz Jackowski o "żółtym pyle"

O "żółtym pyle" mówił już wcześniej wizjoner Alois Irlmaier. Również Krzysztof Jackowski

Jak się zacznie dziać źle na świecie, jak zacznie się konflikt, w naszym kraju będzie panowało napięcie. Będzie dyscyplina, wzmożona ochrona bezpieczeństwa, ale tu się nic nie wydarzy. Czuję, że będziemy się bardzo bali. Na tyle będzie niebezpiecznie, że będziemy się bali. Cala Europa będzie drżała przed tym, co się dzieje. Fizycznie raczej się tu nic nie stanie (...). Kiedyś powiedziałem, że w okolicy Izraela wybuchnie brudna bomba. To się stało. Ten żółty pył - to będzie niebezpieczne, tego będziemy się bali.

- zaznacza Krzysztof Jackowski w najnowszej wizji.

Nadprzyrodzone zdolności Krzysztofa Jackowskiego od lat fascynują wielu Polaków. Jackowski prowadzi swój własny, bardzo popularny kanał, na którym odpowiada na żywo na zadawane przez internautów pytania. Udziela także mnóstwo wywiadów do gazet i telewizji. Wielu Polaków stale prosi go o pomoc rozwiązaniu trudnych i tajemniczych spraw, które wydają się beznadziejne.