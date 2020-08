Jasnowidz Jackowski przepowiedział globalną wojnę. Koronawirus jest poligonem doświadczalnym

Ostatnie wypowiedzi Krzysztofa Jackowskiego szokują. Jasnowidz jest przekonany, że wkrótce nastąpi globalna wojna, a pojawienie się koronawirusa jest doskonałą okazją do przygotowania na nią świata.

Krzysztof Jackowski często łączy się ze swoimi fanami podczas transmisji wideo na YouTubie. Od jakiegoś czasu stale mówi o nadciągającym konflikcie zbrojnym, który może nastąpić jeszcze w tym roku.

Najsłynniejszy polski Jasnowidz po raz kolejny podkreślił, że najgorsze zacznie się już jesienią 2020. W poprzednich wizjach ujawnił nawet jakie województwa będą jego zdaniem bezpieczne.

"

Mnie osobiście bardzo niepokoi, mówię to z największą powagą, bardzo mnie niepokoi okres tej jesieni z kilku przyczyn. Pierwsza rzecz: nie sądzę, absolutnie nie sądzę, aby na pandemii można było ujechać dłużej, jak do początku wiosny przyszłego roku. Raczej dłużej się nie da, bo ludzie się tym zmęczą, ludzie zrozumieją, że coś jest nie tak i przestanie to mieć swoją siłę. Oczywiście będzie jeszcze jeden problem, ponieważ będziemy do tego już mocno przyzwyczajeni- już jesteśmy przyzwyczajeni do tych różnych, dziwnych obostrzeń.

(..) Pierwsze słowa, co mi się kojarzy: Palestyna, wojska na ulicach. Boże, ja się boję mówić, ale... Palestyna... powiem wam tak, Bliski Wschód to jest podstawowe zagrożenie na to co się ma wydarzyć i co być może jeszcze w tym roku się zacznie. Powtórzę to po raz następny: ta wojna zacznie się w powietrza. "