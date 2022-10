Kanye West pokazał światu swoje nowe bluzy z wizerunkiem Jana Pawła II i hasłem białych suprematystów

Kanye West zaprojektował bluzy z wizerunkiem Jana Pawła II

Kanye West wyklęty, w kamień zaklęty. Raper, a także zawzięty projektant mody pojawił się niedawno w Paryżu na Fashion Week, gdzie zadebiutował jako model Balenciagi, a potem przedstawił światu najnowszą kolekcję swojej marki Yeezy. Ta przykuła spore zainteresowanie Polaków i Amerykanów ze zgoła innych powodów.

Uwagę definitywnie przykuwa hasło "White Lives Matter", które widniało na jego nowych ciuchach. Te powstało jako swojego rodzaju zbezczeszczenie ruchu Black Lives Matter i było wykorzystywane (a właściwie nadal jest) przez konserwatywne ugrupowania, a także rasistów.

Zdaje się zatem, że to klasyczny przykład sytuacji: "Kanye wbija kij w mrowisko, a następnie go podpala". Raper sam ma raczej prawicowe poglądy, ale skorzystanie z hasła białych suprematystów na bluzach to ekstremalnie agresywna decyzja, nawet jak na jego standardy.

Polaków rodaków zainteresuje natomiast inna rzecz - nowa linia bluz od rapera przedstawiała na froncie wielkie wizerunki Jana Pawła II. Ten został podpisany jako Juan Pablo II, a oprócz tego na jednej z bluz widniał napis w języku hiszpańskim, który możemy przetłumaczyć jako "podążymy za twoim przykładem".

To również jest mocno zrozumiałe - Kanye jest zadeklarowanym i nawet zagorzałym katolikiem, przez znaczną cześć jego życia to właśnie Papież-Polak pełnił funkcję głowy Kościoła, zatem West po prostu oddaje hołd naszemu rodakowi. Boleć może jednak fakt, że raper połączył wizerunek JP2 z summa summarum rasistowskim hasłem "White Lives Matter"...