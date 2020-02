Klimatyczni denialiści mają swoją „Gretę Thunberg”. Naomi Seibt to niemiecka nastolatka kwestionująca katastrofę klimatyczną

Naomi Seibt otwarcie przekonuje, że nie ma żadnych związków między spalaniem paliw kopalnych o zmianami klimatycznymi. Nazywa się przy tym „klimatyczną realistką”, starając się wymusić przestanie używania sformułowania „klimatyczny denialista”. Jako Niemka tłumaczy, że skojarzenia z osobami twierdzącymi, że nie było Holokaustu są obraźliwe i krzywdzące.

Greta Thunberg, powołując się na ustalenia naukowców klimatycznych nawołuje do wszczęcia natychmiastowych działań ograniczających emitowanie gazów cieplarnianych do atmosfery. Jak wynika z prognoz, kontynuowanie zanieczyszczania atmosfery doprowadzi do sytuacji, w której na części powierzchni będą panować warunki śmiertelne dla ludzi. Osoba, która się tam znajdzie, umrze w ciągu kilku godzin z przegrzania organizmu.

Tej apokaliptycznej wizji przeciwstawiane są słowa Naomi Seibt, nastolatki ogłoszonej przez zwolenników „anty-Gretą”. Jej przekaz można obejrzeć na krótkim filmiku, zestawiającym jej słowa z wypowiedziami Grety Thunberg.

W podpisie filmu można wyczytać, że Greta straszy wizją zagłady naszego świata, podczas gdy niemiecka nastolatka „apeluje o bardziej rozsądne, naukowe podejście to zmian klimatycznych”. Warto podkreślić, że wideo zostało opublikowane przez The Heartland Institute: podmiot, który za pieniądze koncernów tytoniowych przez lata kwestionował dowody na to, że palenie powoduje raka. Teraz otrzymuje pieniądze od gigantów paliwowych.

Denialiści klimatyczni mają „anty-Gretę”. Naomi Seibt przekonuje, że globalnego ocieplenia nie ma

Wzorem Thunberg, także Seibt występuje na konferencjach poświęconych zmianom klimatycznym. Greta przemawia na oficjalnych międzynarodowych konferencjach COP, na których uzgadnia się działania ograniczające emisję gazów cieplarnianych. Naomi jest gwiazdą konferencji o „klimatycznym realizmie”, organizowanych przez The Heartland Institute.

Niemiecka nastolatka apeluje o sceptycyzm w sprawie zmian klimatycznych i o wyrobienie sobie własnego zdania na ten temat. Sugeruje też, że globalne ocieplenie to kwestia polityczna, a nie faktyczne zjawisko i dyskredytuje naukowców, twierdząc że wierzą w tych kwestiach nastolatce. Podobna strategia była stosowana przez koncerny tytoniowe.

Greta Thunberg z kolei powtarza, że wynikom badań nie można się przeciwstawiać, a każda chwila bezczynności i opóźnienia przybliżają nas przekreślenia przyszłości następnych pokoleń, które odziedziczą po nas niegościnną i groźną planetę. Apeluje też do natychmiastowej mobilizacji i wykorzystaniu istniejących technologii do całkowitego zrezygnowania z paliw kopalnych.

Młoda Szwedka stała się przez to wrogiem numer jeden dla środowisk prawicowych, które uważają że konsensus naukowy dotyczący zmian klimatycznych to spisek. Greta Thunberg jest przez to atakowana na różne sposoby.

Trend ten dotarł nawet do polskich twórców w serwisie YouTube. Na jakim poziomie merytorycznym stoją ich zarzuty można dowiedzieć się, oglądając poniższy film.

Doskonałym źródłem wiedzy na temat globalnego ocieplenia są wykłady Marcina Popkiewicza. Można dowiedzieć się z nich podstawowych faktów o nauce stojącej za prognozami katastrofy klimatycznej.

Porozumienie Paryskie przewiduje, że do 2030 roku globalna emisja dwutlenku węgla ma zostać ograniczona o połowę, a do 2050 roku światowa gospodarka ma być zeroemisyjna. Pozwoli to zatrzymać ocieplenie klimatu na poziomie maksymalnie 2 stopni Celsjusza w porównaniu do epoki przedindustrialnej.

