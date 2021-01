Kraków zamienia się w pył w nowym zwiastunie polskiej gry "The Medium"

W sieci pojawił się nowy zwiastun gry "The Medium", czyli polskiego horroru o obracającym się w pył Krakowie.

Zobaczcie nowy aktorski zwiastun polskiej gry The Medium

"The Medium" to najnowszy projekt studia Bloober Team odpowiedzialnego za serię psychologicznych horrorów "Layers of Fear". W sieci właśnie zadebiutował nowy, aktorski zwiastun horroru, w którym jedną z głównych ról kreuje Marcin Dorociński. Aktor niestety nie pojawia się w tej zapowiedzi (tak samo jak Weronika Rosati, czy wcielający się w głównego złoczyńcę Troy Baker), ale ta i tak jest bardzo imponująca.

Chociażby dlatego, że nowy zwiastun przygotowali Tomasz Bagiński oraz Paweł Maślona, reżyser "Ataku paniki". Zapowiedź "The Medium" w wersji aktorskiej zobaczycie poniżej:

"The Medium" krakowskiego studia Bloober Team to psychologiczny horror, którego akcja toczy się w podwójnej rzeczywistości. Ekipa Bloober Team osadziła akcję rozgrywki w Krakowie z lat 90. XX wieku, a dokładniej w Hotelu Cracovia. Developerzy zapowiadają, że miejsce akcji zostało idealnie odwzorowane na podstawie planów autentycznego budynku i zdjęć wykonanych przez twórców.

Gracz będzie poruszał się po nim jako Marianna (Weronika Rosati), która potrafi komunikować się z równoległym światem duchów. Bohaterka będzie spotykała na swej drodze nie tylko przerażające sytuacje, ale także relikty lat 90. ubiegłego stulecia. Tak jak wspomnieliśmy, w grze oprócz Rosati pojawią się również Marcin Dorociński i Troy Baker.

W grze zostały zaprojektowane dwie osobne mapy dla każdego ze światów. Rozgrywka będzie trzecioosobowa, a premiera gry jest planowana na 28 stycznia 2021 roku.