"Make America Hot Again" - Paris Hilton startuje w wyborach prezydenckich w USA

Niebawem w Stanach Zjednoczonych rozpoczną się wybory prezydenckie. Czy Donald Trump zostanie wybrany na kolejną kadencję? A może zostanie zastąpiony przez innego kandydata? Pomarańczowo-skóry reprezentant Republikanów ma się czego obawiać. Do walki o fotel prezydencki niespodziewanie dołączyła... Paris Hilton!

Wybory 2020 - Paris Hilton prezydentką USA?

Tegoroczne wybory prezydenckie w USA mogą przybrać ciekawy obrót. Do polityki chcą się bowiem włączyć osoby z pierwszych stron gazet kolorowej prasy. Swoją kandydaturę już zgłosił raper Kanye West. W jego ślady postanowiła pójść gwiazda telewizji i potentatka modowego imperium Paris Hilton.

W mediach społecznościowych celebrytki w pierwszym tygodniu lipca 2020 roku zaczęły pojawiać się posty, sugerujące, że Hilton będzie ubiegać się o fotel prezydencki. Zamieściła na Instagramie serię materiałów, które zapowiadają, że gwiazda wystartuje w wyborach prezydenckich w 2020 roku.

W pierwszym poście Hilton pozuje ubrana w różową garsonkę z pieskiem rasy chihuahua na rękach na tle Różowego Domu. Napis kojarzący się z lalkami Barbie głosi: "Prezydentka Paris".

W następnym widzimy fragment materiału wideo, w którym Hilton zapowiada między innymi, że jej zastępczynią zostanie inna piosenkarka - Rihanna. Celebrytka twierdzi też, że Biały Dom potrzebuje kobiecej ręki.

Dwa kolejne wpisy to fotomontaże, przedstawiające Hilton leżącą na biurku w Gabinecie Owalnym.

W ostatnim "prezydenckim" poście widzimy Hilton w samej marynarce i bieliźnie. Stoi na tle siedzimy prezydenta USA, a cały obrazek podsumowuje podpis - "Make America Hot Again" (Uczyńmy Amerykę ponownie gorącą), który jest jednocześnie nawiązaniem do słówka "hot" wypromowanego przez Hilton na początku XXI wieku i hasła Trumpa z poprzedniej kampanii prezydenckiej - "Make America Great Again".

Fani celebrytki są zachwyceni pomysłem kandydowania w nadchodzących wyborach i już zapowiedzieli, że Hilton ma ich głos. Trudno powiedzieć, czy gwiazda jest poważna w swoich deklaracjach, czy jedynie trolluje świat amerykańskiej polityki. Warto jednak pamiętać, że mówiącego o starowaniu w wyborach prezydenckich Trump też wiele osób nie brało na poważnie. Czy Hilton ma szanse? Trudno powiedzieć, ale może powinna zastanowić się nad połączeniem sił z Westem. Razem stanowiliby trudną do pokonania siłę, która mogłaby realnie zagrozić Trumpowi.

