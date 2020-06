Mandat za bałagan w pojeździe. Policjanci sprawdzą czystość w samochodzie

Nowe przepisy powstały, żeby zwiększyć bezpieczeństwo na drogach. Ma się to odbywać przez mocniejszą penalizację zachowań mogących przyczyniać się do zwiększenia ryzyka wypadku.

Ograniczenia szykowne są nie tylko dla kierowców: jeśli szykowane przepisy się nie zmienią, mandat będzie można dostać za korzystanie ze smartfona na przejściu dla pieszych.

Dotkliwsze kary czekają ponadto na kierowców, dla których lokalne ograniczenie prędkości maksymalnej jest tylko sugestią, a nie nakazem: mandaty będą wyższe, i stracić prawo jazdy można będzie przekraczając prędkość także poza obszarem zabudowanym. Wśród wprowadzanych przez nowelizację nowości są także mandaty dla kierowców, którzy nie utrzymują wnętrza pojazdu w należytej czystości.

Nowa kara szykowana jest, przynajmniej na razie, dla przewoźników:

Kto nie utrzymuje środka transportu we właściwym stanie sanitarnym będąc przewoźnikiem obowiązanym do zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków higieny, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany. "