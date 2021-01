Zmarła Marion Ramsey - aktorka, która zasłynęła dzięki roli oficer Laverne Hooks. Miała 73 lata. Co było przyczyną jej śmierci?

Smutna wiadomość dla wszystkich fanów serii "Akademia policyjna". W czwartek 7 stycznia 2021 roku odeszła Marion Ramsey - aktorka, wcielająca się przez lata w postać oficer Laverne Hooks. Miała 73 lata.

Jak podaje Deadline, śmierć Ramsey potwierdził jej agent z Roger Paul Incorporated. Na razie nie ujawniono przyczyny śmierci aktorki. Wiadomo jedynie, że od kilku dni chorowała.

Marion Ramsey urodziła się 10 maja 1947 w Filadelfii w stanie Pensylwania. Karierę aktorską rozpoczęła na deskach teatru. Grała w wielu przedstawieniach broadwayowskich i off-broadwayowskich, między innymi w oryginalnej obsadzie musicalu "Hello, Dolly!". W 1974 roku wystąpiła w sztuce "Miss Moffat", a cztery lata później zagrała w musicalu "Eubie!".

Rozpoznawalność przyniósł jej jednak dopiero rok 1984 i występ w serii komedii "Akademia policyjna", w której wcieliła się w pobłażliwą i nieasertywną oficer Hooks. Wraz z kolejnymi częściami filmu jej bohaterka nabierała coraz większej pewności i w końcu została awansowana na sierżant. Po latach Ramsey powróciła do roli w filmie "John Virgo: Playing For Laughs" i serialu "Robot Chicken". Występowała też w serii horrorów komediowych "Lawantula". Jej ostatnią rolą filmową był udział w komediodramacie "When I Sing" z 2018 roku.

Marion Ramsey występowała również w telewizji. W 1976 roku brała udział w programie Billa Cosby'ego "Cos". Grała również w tak kultowych serialach jak "Beverly Hills, 90210", "MacGyver" czy "Niania". Podkładała również głos postaci D.I. Holler w animowanym serialu "Rodzina Addamsów" z 1992 roku. Ramsey zajmowała się również muzyką. Była wokalistką i kompozytorką. Współpracowała z Harasem Fyre'em.